Умерла звезда "Игры престолов" и "бондианы" Дайана Ригг

Известность актрисе, которая начала сниматься в конце 1960-х годов, принесли съемки в британском сериале "Мстители" и роль девушки Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе ее Величества".

Дайана Ригг не только снималась в кино и на телевидении, но и играла в театре. Так, с 1959 по 1971 год она служила в Королевском Шекспировском театре, участвовала в спектаклях Национального театра Великобритании и других. Четыре раза она была номинирована на театральную премию "Тони".