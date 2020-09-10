Чт, 10.09.2020
Он мне сказал: "Держись, браток!". И я держался. Михаил Ефремов в СИЗО цитирует Высоцкого
Михаил Ефремов в СИЗО цитирует Высоцкого

Умерла звезда "Игры престолов" и "бондианы" Дайана Ригг

ФОТО: AFP/SCANPIX

В возрасте 82 лет умерла британская актриса Дайана Ригг, сообщает BBC.

Известность актрисе, которая начала сниматься в конце 1960-х годов, принесли съемки в британском сериале "Мстители" и роль девушки Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе ее Величества".

В последнее время она была известна по роли Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов".

Дайана Ригг не только снималась в кино и на телевидении, но и играла в театре. Так, с 1959 по 1971 год она служила в Королевском Шекспировском театре, участвовала в спектаклях Национального театра Великобритании и других. Четыре раза она была номинирована на театральную премию "Тони".

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