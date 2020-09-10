Буров: новая коалиция продолжает заданный Ушаковым курс

Политик заявил, что у него не было больших иллюзий о том, что за словами коалиции о сотрудничестве последуют реальные действия. Однако он с надеждой смотрел на выдвинутого коалицией кандидата в мэры Риги Мартиньша Стакиса ("Для развития/За!"-"Прогрессивные").

Как его предвыборная борьба, так и переговоры с оппозицией свидетельствовали о том, что Стакис действительно хотел реального сотрудничества с оппозицией, заявил Буров.

Однако, по словам политика, поведение других партнеров по коалиции не отличается от поведения Ушакова.

Он убежден, что некоторые партнеры по коалиции, как когда-то Ушаков, попытаются установить абсолютный контроль над департаментами, например, над департаментом сообщения и департаментом городского развития. Не исключено, что так же будет поделено влияние и в капитальных обществах самоуправления, сказал Буров.

По его словам, главное в политике и жизни в целом - делать, а не говорить, но пока от новой коалиции видны только риторика и двойные стандарты.

Как сообщалось, оппозиционные фракции, вероятно, все же не получат обещанных должностей заместителей глав комитетов Рижской думы.

Кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис, ранее обещавший оппозиционным фракциям возможность получить должности заместителей председателей комитетов, сегодня после встречи с партнерами по будущей коалиции заявил, что "с оппозицией все идет не совсем по плану".

Несмотря на то, что еще в среду партии коалиции между собой договорились обратиться к партиям оппозиции, предложив им должности заместителей глав комитетов, а Стакис в четверг уже встретился с двумя оппозиционными фракциями, сегодня некоторые фракции коалиции все же изменили свое мнение, заявив, что не готовы отдать должности заместителей оппозиции.