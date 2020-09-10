В результате пожара в порту Бейрута сгорел склад Красного креста с запасами продуктов питания

"На складе, который загорелся, комитет Международного Красного креста хранил тысячи упаковок продуктов питания и 0,5 миллиона литров масла", - сказал директор регионального комитета Фабрицио Карбони.

"Объем разрушений еще предстоит оценить. Наши операции по оказанию помощи могут быть серьезно нарушены", - сказал он.

Президент Ливана Мишель Наим Аун сообщил, что пожар в порту Бейрута может быть намеренным саботажем, технической ошибкой или результатом халатности.

"В любом случае, причину нужно выяснить по возможности быстрее и виновных необходимо призвать к ответственности", - отметил Ауг.

Пожар вызвал тревогу в Бейруте, где огромные облака дыма вызвали воспоминание о произошедшем 4 августа взрыве в порту.

В тот день взорвалось 2750 тонн сельскохозяйственного удобрения нитрата аммония, который шесть лет хранился на одном из портовых складов.

В результате взрыва погибли более 190 человек, тысячи получили ранения, были разрушены дома и предприятия в большей части Бейрута.