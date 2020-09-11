Бездомный пробрался в дом Эминема, чтобы его убить

Случилось все в апреле, но подробности стали известны журналистам только сейчас. После судебного заседания, в ходе которого офицер полиции дал показания против подозреваемого Мэттью Хьюза (Matthew Hughes).

Рэпер рассказал полицейским, что проснулся ночью, почувствовав рядом с собой постороннего человека.

Артист спросил, что незнакомец делает в его доме. В ответ он услышал, что тот собирается его бить.

Эминему удалось убедить Хьюза покинуть его дом. Он передал его охране. Оружия у мужчины не было.

Прибывший работник правопорядка по приезду констатировал, что Хьюз борется с охранником. Известно, что Хьюз проник в дом, разбив окно.

Сейчас подозреваемый мужчина находится под стражей по обвинению во вторжении в жилище первой степени и умышленном уничтожении имущества. Адвокат Хьюза настаивает на обследовании и говорит о психическом нарушении.