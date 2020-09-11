Ренарс Кауперс на редком кадре показал своего третьего сына

Фото опубликовано 1 сентября, когда музыкант отмечал свое 46-летие, а Аарон пошел в школу.

Комментаторы положительно оценили общий стиль отца и сына. Они также пожелали музыканту и его отпрыску успехов и благополучия.

Напомним, Ренарс Кауперс 24 года состоит в браке с Агнесой Каупере. Кроме Аарона, они родители близнецов Эдгара и Эмиля, которые пошли по стопам отца и занялись музыкой (группа Carnival Youth).