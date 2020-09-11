Пт, 11.09.2020
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Олег Буров, лидер "Честь служить Риге"

Ренарс Кауперс на редком кадре показал своего третьего сына

Ренарс Кауперс

ФОТО: Publicitātes foto

Солист Prāta Vētra Ренарс Кауперс поделился в соцсетях редким снимком со своим младшим сыном Аароном.

Фото опубликовано 1 сентября, когда музыкант отмечал свое 46-летие, а Аарон пошел в школу. 

Комментаторы положительно оценили общий стиль отца и сына. Они также пожелали музыканту и его отпрыску успехов и благополучия. 

Напомним, Ренарс Кауперс 24 года состоит в браке с Агнесой Каупере. Кроме Аарона, они родители близнецов Эдгара и Эмиля, которые пошли по стопам отца и занялись музыкой (группа Carnival Youth). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#backtoschool🔥📚 📸@agnesekaupereart❤

A post shared by renārs kaupers (@driznaks007) on

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