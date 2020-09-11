"Мы больше не одно целое": Анастасия Решетова и Тимати расстались

Она объяснила, что после рождения сына Ратмира их отношения с супругом не смогли пройти "проверку на прочность".

"Как бы это ни было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", - написала модель.

Анастасия призналась, что это были прекрасные шесть лет вместе.

"Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно", - подчеркнула Решетова.

Она отметила многогранность и эмоциональность этих отношений и добавила, что здесь нет посторонних, которые замешены в расставании.

"В этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь - тоже.

Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про "бумеранг" можете тоже забыть. Так, как было тогда и сейчас, знаем только мы, и объясняться подробнее не вижу смысла", - написала Анастасия.

Девушка не знает, чего желает на данный момент. Но верит, что они с Тимати сохранят прекрасный тандем ради их общего сына Ратмира.

"Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу", - резюмировала Решетова.

Напомним, что рэпер Тимати и первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снялась в двух клипах артиста - "Ключи от рая" и "Зеро". В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир.