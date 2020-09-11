Пт, 11.09.2020
Было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
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Въезжающим из Эстонии в Латвию предстоит остаться в карантине. Но есть исключения

ФОТО: Twitter@Latvian_MFA

В ночь с пятницы на субботу, 12 сентября, в Латвии вступают в силу новые правила въезда в страну, в соответствии с которыми въезжающим из Эстонии придется остаться в самоизоляции.

Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в связи с ростом показателя заражаемости Covid-19 в Эстонии Латвия намерена включить ее в число стран с повышенным риском.

Новый порядок начнет действовать в 00.00 ночи на субботу, и въезжающим из Эстонии в Латвию придется оставаться в изоляции.

Исключения:

  • Без обязательной самоизоляции въехать на территорию Латвии можно, если пересечение границы необходимо для выполнения работы или служебных обязанностей, а также если у въезжающего есть документ, подтверждающий его трудоустройство в Латвии.
  • Также свободный въезд будет открыт для получения услуги по уходу за ребенком или для получения формального образования на уровне дошкольного образования в стационарной форме обучения;
  • для получения образования в стационарной форме обучения на уровне основного, среднего и высшего образования; для участия в образовательных программах в сферах искусства и культуры с профессиональной направленностью;
  • для сопровождения в поездке несовершеннолетнего учащегося или взрослого учащегося с особыми потребностями;
  • для проезда через Латвию транзитом; для ухода за родственником или организации либо участии в похоронах, а также для назначенного врачом лечения в Латвии.

Правительство Латвии решило разрешить маятниковую трудовую миграцию в свободном режиме в приграничных городах - латвийской Валке и эстонской Валге.

Это решение касается жителей Валки и Валги при условии, что в течение 14 предшествующих дней они передвигались только в пределах самоуправлений двух городов.

Дополнительные ограничения не касаются свободного передвижения товаров.

Если для въезда в Латвию используется транспорт для международных пассажирских перевозок, въезжающим надо заполнить анкету с контактными данными, уточнив при этом, в каких странах въезжающий был в течение двух предшествующих недель. Анкеты раздают и собирают сами организаторы таких рейсов.

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