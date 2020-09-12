Сб, 12.09.2020
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Анна Плетнева о бисексуальном опыте: "Практически, она меня изнасиловала"

Анна Плетнева

ФОТО: скриншот видео

Российская исполнительница Анна Плетнева стала гостьей YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". Женщина вспомнила про бисексуальный опыт, который произошел не по ее инициативе.

Произошло это тогда, когда Анна училась в академии художеств и проходила практику. Все случилось в общежитии. Вместе с Плетневой в комнате жили еще 12 девушек. Однажды ночью она просто обнаружила, что на ней лежит ее соседка. 

"Просыпаюсь от того, что на мне лежит девушка. [...] Практически, она меня изнасиловала. Я заорала [...] прибежали все, на мне голая телка", - рассказала она.

Анна помнит, что та соседка не была особенно симпатичной, а после таких приставаний и опыта у певицы так и "не сложилось с девушками".

Напомним, Анна Плетнева стала известна будучи солисткой музыкальной группы "Лицей". В 2005 году она певица создала свой собственный проект "Кофе с дождем". В 2006 году совместно с бывшим участником группы "Амега" Алексеем Романовым они создали "Винтаж".

Сейчас 43-летняя Плетнева воспитывает троих детей- Варвару, Кирилла и Марию.

Видео: Анна Плетнева на шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи"

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