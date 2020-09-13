Козловский ушел от жены, Петросян распродает имущество, Тарзан привел домой женщин, а они его обокрали?

Данила Козловский оставил жену с ребенком

В начале недели издания о жизни звезд пестрили громкими заголовками о том, что российский актер Данила Козловский ушел от своей супруги Ольги Зуевой. Его новой избранницей якобы стала актриса Оксана Акиньшина.

"Данила Козловский ушел от жены и закрутил роман с Оксаной Акиньшиной?", "Данила Козловский ушел от жены и дочери ради Оксаны Акиньшиной", "Козловский ушел от жены к Акиньшиной?", "Козловский ушел из семьи ради Акиньшиной" - так звучали заголовки новостных порталов.

Напомним, в начале марта этого года стало известно, что у Козловского и Зуевой родилась дочь. Сообщалось, что Зуева планировала рожать в США и в феврале Козловский отправился в Штаты, чтобы быть вместе с ней на родах. Отношения между возлюбленными завязались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребенок для обоих стал первым.

До конца в слухи об уходе Козловского мало верится. Некоторые журналисты уверены, что это лишь способ привлечь внимание к премьере нового фильма "Чернобыль". Хотя СМИ отмечают, что видели, как Козловский и Акиньшина вместе отдыхают. Кстати, Ольга Зуева сейчас проживает в США вместе с дочкой.

Мы будем следить за развитием событий.

Наташу Королеву и Тарзана ограбили

СМИ сообщили, что в августе с Тарзаном и Наташей Королевой произошел неприятный случай. Несколько новостных порталов написали, что из квартиры знаменитостей пропали украшения, которые оцениваются в пять миллионов рублей (56 тысяч евро), а также три тысячи евро.

Сообщается, что, пока певица была в отъезде, ее супруг Тарзан (Сергей Глушко) привел в дом двух малознакомых женщин. После этого ценности и пропали.

Самое любопытное, что Сергей не заметил пропажу. Ее обнаружила Наташа после своего возвращения. Тогда муж ей рассказал о визите незнакомок. Пара подала заявление в полицию.

Остается неизвестным, правда ли, что у артистов пропали ценности. Ведь Наташа Королева, еще будучи в отношениях с Игорем Николаевым, любила пустить утку, чтобы подогреть интерес к себе, когда он начинал затухать. В интервью Лауре Джугелии она призналась, что сочинять небылицы, которые пользовались спросом, она начала еще в пионерском лагере.

Такой вот шоу-бизнес, никому нельзя верить на сто процентов!

Евгений Петросян распродает имущество

16 сентября юморист отпразднует 75-летие. Издание "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей Петросяна сообщает, что Евгений Ваганович намерен приобрести себе новую квартиру в Сочи.

"Пока его интересуют элитные квартиры стоимостью от 40 миллионов рублей (примерно 450 тыс. евро. - Прим. ред.)", - цитирует друзей артиста портал.

Кроме того, якобы Петросян намерен распродать старую недвижимость в Сочи, чтобы не видеться с бывшей супругой Еленой Степаненко. Журналисты узнали, что у артиста там уже куплены 4 квартиры. Якобы две из них отойдут Степаненко, а вот с таким соседом Петросян жить не хочет.

Сейчас Евгений Петросян и Татьяна Брухунова находятся в Сочи. Они поселились в элитном отеле.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке более 30 лет. Они официально разведены, но пока не разделили совместное имущество. Бывшие супруги делят в суде состояние - недвижимость в Москве, квартиры в Сочи, дом в Америке, банковские счета и коллекцию антиквариата.

Заметим, что СМИ часто пишут новости о Евгении Петросяне лишь со слов якобы его друзей. Сам артист избегает интервью или прямых комментариев. Надеемся, что в будущем это изменится и юморист развеет все слухи.