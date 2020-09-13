На телеканле ETV в программе Pealtnägija реальная женщина по имени Кадри рассказала о пережитом в семье сексуальном насилии, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.

Впервые в Эстонии в телепрограмме Pealtnägija зрители увидели женщину, открыто рассказавшую о сексуальном насилии, которому она подвергалась в детстве и в юности. История эта и шокирует, и ужасает, и вызывает слезы, и заставляет задуматься: сколько подобных случаев происходит в обычных семьях, а сколько женщин могут смело заявить - меня насиловал отец?

Героиня резонансной передачи Кадри пришла в эфир, чтобы все женщины, которые замалчивают подобные ситуации, не стеснялись этого, а обращались за помощью в специальные кризисные центры.

"Меня насиловал отец, - подтвердила Кадри перед камерой. - Я помню, как это случилось впервые, мне было 7 лет. У нас никогда не было настоящего полового акта - отец насиловал меня руками".

Кадри выросла в религиозной семье в маленьком городке. Поскольку отец семейства работал в государственном учреждении и руководил общиной, то его сексуальные действия по отношению к собственной дочери, естественно, были тайной для всех. Сор из избы не выносился, а окружающие завидовали дружной и казавшейся такой благополучной семье. Но, как известно, самые низменные инстинкты часто пробуждаются и вырываются наружу именно у тех, кто носит маску благочестия напоказ. Как было и с отцом Кадри.

"Я жила в постоянном страхе, - вспоминает Кадри, - кажется, еще в дошкольном возрасте я думала о том, как хорошо было бы умереть. Я хотела причинить себе вред и не понимала, почему".

По словам терапевта Кадри Кейт Синисалу, жертва сексуального насилия часто считает виновной именно себя, когда зависит от насильника, домогающегося ее. Это может привести к суицидальным мыслям и желанию наносить себе серьезные увечья.

Мать Кадри болела раком, и забота о дочери легла на плечи отца. Он занимался тем, что обследовал обнаженную нижнюю часть ее тела, ссылаясь на необходимость такого контроля ради здоровья.

"Я понимала, что происходит нечто ненормальное", - говорит Кадри.

В детстве стыд и напряжение сковывали ее по рукам и ногам, хотя жертвы сексуального насилия могут вести абсолютно нормальный образ жизни вне стен своего дома, и никто не догадается, что с их психикой далеко не все ладно.

Но самое страшное было у Кадри еще впереди. В 2008 году Кадри отказалась садиться в машину с отцом, и когда от нее настойчиво стали требовать объяснений, 15-летняя девочка рассказала о творящемся дома ужасе одному взрослому мужчине, который также был членом общины.

Кадри помнит, что ей пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы произнести правду. Но оказалось, что тот, к кому подросток обратилась за помощью, струсил, потому что боялся последствий, и посоветовал девочке простить отца. Так последний луч надежды погас для Кадри, и она окончательно поняла, что их семьи не существует.

Правда, отца отстранили от руководства общины, но сделали это тихо, не афишируя причину. Для Кадри же ничего не изменилось, так как преследования со стороны отца вскоре продолжились.

И через несколько месяцев Кадри поняла, что ее мать прекрасно знала обо всем - младший брат Кадри рассказал, чем занимается их почти святой в глазах многих отец.

Предательство и невмешательство со стороны самого близкого человека стало для Кадри почти смертельным ударом. И приговором прозвучали слова матери: "Ты сама виновата в том, что случилось, потому что не кричала, а молчала столько лет. И теперь по твоей вине отец попадет в ад".

Спустя годы, когда Кадри начала ходить к психологу, она встретила во время коллективного терапевтического сеанса и свою мать. "Она душераздирающе плакала, думаю, что она была искренней", - считает Кадри. Однако эти слезы и раскаяние опоздали на много лет, а раньше, когда Кадри нужна была помощь матери, та не могла думать о дочери, а пыталась найти в себе силы простить отца своих детей.

Кадри было сложно решиться выступить перед публикой и рассказать о пережитом. Некоторые жуткие подробности действий отца не были упомянуты в передаче, как и не были названы настоящие имена некоторых людей.

Отец все же понес наказание - он покончил с собой несколько дней назад. Кадри предложили перенести время эфира, но она отказалась: самоубийство отца-насильника не должно было заставить дочь замолчать.

Признание Кадри действительно восхищает. Согласитесь, нужно обладать немалой смелостью, чтобы публично рассказать о таком. Одни десятилетиями замалчивают факт насилия, думая, что нигде не смогут найти поддержки, стараясь просто скорее сбежать из дома от отца-насильника и забыть все, как кошмарный сон. Кому-то внушают, что насильственные действия - это своего рода игра, секрет, который нужно хранить в себе и не рассказывать никому, особенно матери.

Кадри хотела бы, чтобы и другие жертвы смогли последовать ее примеру и присоединиться к группе поддержки. Такая организация существует, ее члены оказывают помощь многим людям, подвергшимся сексуальному насилию в детстве. "Мы не спрашиваем, какой у жертвы домашний адрес, сколько ей лет", - говорит руководитель такой группы Рита Холм, отмечая, что девочка или женщина могут полностью скрыть свою личность.

Кадри объяснила, что сегодня еще немного чувствует себя виноватой - так убедила ее мать, но умом понимает, что ее вины нет.

"Мой процесс исцеления еще не завершен окончательно, - признается 27-летняя женщина, - но кризисная черта пройдена".

По словам Кадри, никому не надо переживать подобное в одиночку.

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