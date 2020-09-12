"Оскар" меняет правила в пользу расового многообразия

С 2025 года фильмы, номинируемые на "Оскар" в категории "Лучший фильм", должны будут соответствовать определенным требованиям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. Академия установила четыре стандарта, призванные расширить репрезентативность актерского состава и всей съемочной группы.
"Такой белый "Оскар"
В 2016 году отсутствие представителей различных расовых групп или принадлежащих к секс-меньшинствам актеров и актрис среди номинантов на "Оскар" вызвало гневную отповедь. Некоторые звезды тогда бойкотировали церемонию вручения "Оскаров", и в соцсетях появился хэштег #OscarsSoWhite ("Оскар" такой белый).
Американская киноакадемия, члены которой номинируют картины на "Оскар" и тайным голосованием присуждают золотые статуэтки, обещала удвоить число женщин и представителей этнических меньшинств в своем составе.
Недавно в Академию приняли 819 новых членов, из которых 45% составляют женщины и 36% представляют расовые меньшинства. Их общее количество среди членов Академии выросло, соответственно, в два и три раза.
Четыре стандарта
Новые правила устанавливают четыре стандарта репрезентативности в разных категориях сотрудников киноиндустрии.
"Необходимо шире раскрыть диафрагму, чтобы отразить все разнообразие населения мира и с точки зрения создания художественных фильмов, и аудитории, которая их смотрит, - заявили президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин и ее директор Дон Хадсон. - Мы верим, что эти новые стандарты инклюзивности положат начало долговременным и основополагающим изменениям в нашей индустрии".
Чтобы быть номинированным на "Оскар" в категории "Лучший фильм", лента должна соответствовать хотя бы двум критериям из четырех.
Новые стандарты репрезентативности относятся к следующим четырем категориям:
- Актерский состав и сюжетные линии. В этой категории достаточно выполнить одно из трех условий: плохо представленную расовую или этническую группу должен представлять один из главных героев или значимых персонажей второго плана, либо по меньшей мере 30% всех актеров на вторичных и менее значимых ролях, либо сама тема фильма должна касаться проблем этих групп.
- Ведущие творческие позиции в съемочной группе, руководители отделов.
- Оплачиваемые стажеры и ученики, проходящие профессиональную подготовку.
- Специалисты по работе с аудиторией - от пиара и маркетинга до дистрибьюторов.
В документе, подписанном Рубином и Хадсоном, подробно уточняется, кто относится к плохо представленным группам: это, в частности, женщины, представители различных этнических и расовых групп, секс-меньшинства и люди с ограниченными возможностями.
Требования вступят в силу для фильмов, снятых начиная с 2024 года.
Похожие требования - у БАФТА
Все эти требования относятся к номинации на лучшую кинокартину. В других категориях останутся действующие сейчас критерии.
Кинокартины из других категорий, номинированные на лучший фильм, как сообщается, будут рассматриваться отдельно. Это касается анимации, документальных фильмов, а также картин, представленных в категории "Лучший иностранный фильм".
Британский аналог "Оскара", БАФТА, приветствовала инициативу коллег.
"Мы приняли очень похожие стандарты касательно отбора картин на призы в номинациях "Выдающийся британский фильм" и "Выдающийся британский кинодебют" в 2016 году и продолжаем расширять эту практику. Мы рады, что [американская] Академия сегодня объявила о своих новых стандартах", - заявил глава отборочного комитета БАФТА Марк Самуэльсон.
Стандарты БАФТА должны были начать действовать с 2019 года, но в номинациях за лучшие мужские и женские роли первого и второго плана за тот год снова фигурировали только белые актеры и актрисы.
Обладатель премии БАФТА за лучшую мужскую роль 2019 года Хоакин Феникс на церемонии вручения в феврале, заявил, что видит в случившемся "ясный сигнал со стороны киноиндустрии людям с другим цветом кожи: вам здесь не рады!".
Марк Самуэльсон тогда назвал подобное отсутствие разнообразия возмутительным и пообещал тщательно разобраться в ситуации.
Реакция соцсетей
В соцсетях отношение к нововведению разделилось.
"По этой причине выходят только один или два хороших фильма в год", - написал пользователь "Твиттера" Пол Джозеф Уотсон.
В дискуссии под его постом Дилан Годвин ответил: "Почему людей теперь судят не по качеству сыгранных ими персонажей, а по цвету кожи?"
Им вторит Парса Мазехари: "Итак, "Оскар" решил, что пришло время для перемен. Перемен, которые не только не нужны, но теперь создается ощущение, что "Оскар" превращается в благотворительное мероприятие, которое существует, лишь чтобы радовать меньшинства".
Есть и те, кто поддержал нововведения киноакадемии.
"Мне кажется примечательным, что вводятся все эти изменения в том, что касается представленного многообразия, но обсуждают их преимущественно люди с белой кожей. СМИ, посвященным кинематографу, очень не хватает многообразия", - написал в "Твиттере" Андрес Кабрера.
Пользователь Ник Андерсен также высказался об изменениях с теплом: "Это очень существенное нововведение. Сделано вовремя".