"Оскар" меняет правила в пользу расового многообразия

"Такой белый "Оскар"

В 2016 году отсутствие представителей различных расовых групп или принадлежащих к секс-меньшинствам актеров и актрис среди номинантов на "Оскар" вызвало гневную отповедь. Некоторые звезды тогда бойкотировали церемонию вручения "Оскаров", и в соцсетях появился хэштег #OscarsSoWhite ("Оскар" такой белый).

Американская киноакадемия, члены которой номинируют картины на "Оскар" и тайным голосованием присуждают золотые статуэтки, обещала удвоить число женщин и представителей этнических меньшинств в своем составе.

Недавно в Академию приняли 819 новых членов, из которых 45% составляют женщины и 36% представляют расовые меньшинства. Их общее количество среди членов Академии выросло, соответственно, в два и три раза.

Четыре стандарта

Новые правила устанавливают четыре стандарта репрезентативности в разных категориях сотрудников киноиндустрии.

"Необходимо шире раскрыть диафрагму, чтобы отразить все разнообразие населения мира и с точки зрения создания художественных фильмов, и аудитории, которая их смотрит, - заявили президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин и ее директор Дон Хадсон. - Мы верим, что эти новые стандарты инклюзивности положат начало долговременным и основополагающим изменениям в нашей индустрии".

Чтобы быть номинированным на "Оскар" в категории "Лучший фильм", лента должна соответствовать хотя бы двум критериям из четырех.

Новые стандарты репрезентативности относятся к следующим четырем категориям:

Актерский состав и сюжетные линии. В этой категории достаточно выполнить одно из трех условий: плохо представленную расовую или этническую группу должен представлять один из главных героев или значимых персонажей второго плана, либо по меньшей мере 30% всех актеров на вторичных и менее значимых ролях, либо сама тема фильма должна касаться проблем этих групп.

Ведущие творческие позиции в съемочной группе, руководители отделов.

Оплачиваемые стажеры и ученики, проходящие профессиональную подготовку.

Специалисты по работе с аудиторией - от пиара и маркетинга до дистрибьюторов.

Актеры и члены съемочной группы фильма "1917" на церемонии БАФТА ФОТО: Getty Images

В документе, подписанном Рубином и Хадсоном, подробно уточняется, кто относится к плохо представленным группам: это, в частности, женщины, представители различных этнических и расовых групп, секс-меньшинства и люди с ограниченными возможностями.

Требования вступят в силу для фильмов, снятых начиная с 2024 года.

Похожие требования - у БАФТА

Все эти требования относятся к номинации на лучшую кинокартину. В других категориях останутся действующие сейчас критерии.

Кинокартины из других категорий, номинированные на лучший фильм, как сообщается, будут рассматриваться отдельно. Это касается анимации, документальных фильмов, а также картин, представленных в категории "Лучший иностранный фильм".

Британский аналог "Оскара", БАФТА, приветствовала инициативу коллег.