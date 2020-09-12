Во время ночного заезда перекроют улицу Краста

Движение перекроют на улице Краста по направлению от улицы Огрес до Островного моста и по направлению от улицы Езусбазницас до улицы Огрес, на набережной генерала Радзиня по направлению к улице Краста, а также будут перекрыты на съезды с Островного и Южного моста на улицу Краста.