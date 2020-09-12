Сб, 12.09.2020
Было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
1

Во время ночного заезда перекроют улицу Краста

ФОТО: Rebeka Žeire / LETA

Во время ночного заезда улица Краста в Риге будет закрыта, сообщил агенству LETA отдел по связям с общественностью Рижской думы.

Движение будет перекрето с 12 сентября 22:00 до 13 сентября 1:30.

Движение перекроют на улице Краста по направлению от улицы Огрес до Островного моста и по направлению от улицы Езусбазницас до улицы Огрес, на набережной генерала Радзиня по направлению к улице Краста, а также будут перекрыты на съезды с Островного и Южного моста на улицу Краста.

Ночной заезд пройдет по маршруту на улице Краста - на участке от улицы Огрес до Островного моста.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back