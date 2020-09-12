Во время ночного заезда перекроют улицу Краста

Во время ночного заезда улица Краста в Риге будет закрыта, сообщил агенству LETA отдел по связям с общественностью Рижской думы.
Движение будет перекрето с 12 сентября 22:00 до 13 сентября 1:30.
Движение перекроют на улице Краста по направлению от улицы Огрес до Островного моста и по направлению от улицы Езусбазницас до улицы Огрес, на набережной генерала Радзиня по направлению к улице Краста, а также будут перекрыты на съезды с Островного и Южного моста на улицу Краста.
Ночной заезд пройдет по маршруту на улице Краста - на участке от улицы Огрес до Островного моста.
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