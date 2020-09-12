Фото ⟩ В Сети обсуждают накрашенные ногти Юрия Дудя

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал снимок своих накрашенных ногтей в соцсетях и вызвал удивление поклонников. Снимок был опубликован в его Instagram-аккаунте.
Журналист продемонстрировал подписчикам маникюр. На каждом ногте черным цветом была нанесена буква. Из букв складывается фраза punk rock.
"Уже две недели гоняю вот так. Ощущения - кайф!" - написал Дудь.
Под снимком тут же возникли споры. Одна половина фолловеров посчитали, что это смело и креативно, а другая отметили, что журналисту не стоило это делать.
"Когда у Дудя маник лучше, чем у тебя", "Почему нам женщинам надо на все это смотреть. Ни одного красивого актера в русском кино, ни статных мужчин управленцев и писателей. Музыканты - обнять и плакать", "Я в шоке с аудитории Юрия, казалось бы свободные от стереотипов люди, а нет...", "Юра, очень клево", "Стиль", "Как же круто, что человек не зациклен на глупых стереотипах о том, что маникюр только для девушек", - писали в комментариях.
А как вам?
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