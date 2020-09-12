Фото ⟩ В Сети обсуждают накрашенные ногти Юрия Дудя

"Когда у Дудя маник лучше, чем у тебя", "Почему нам женщинам надо на все это смотреть. Ни одного красивого актера в русском кино, ни статных мужчин управленцев и писателей. Музыканты - обнять и плакать", "Я в шоке с аудитории Юрия, казалось бы свободные от стереотипов люди, а нет...", "Юра, очень клево", "Стиль", "Как же круто, что человек не зациклен на глупых стереотипах о том, что маникюр только для девушек", - писали в комментариях.