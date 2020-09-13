"Для него 8 лет - это казнь": Охлобыстин о наказании для Михаила Ефремова

"Для него 8 лет - это казнь. Он насквозь больной человек. И я его не оправдываю. У нас очень адекватный круг общения. И он сделал бы так же. К тому же отдаю себе отчет в том, что каждый из нас в подобной ситуации мог оказаться", - сказал он.

Охлобыстил отметил, что со многими бывало такое, чтобы они садились пьяными за руль. Ефремов для него близкий человек - он крестный отец одной из его дочерей.

"Да, он пьяница, бузотер, но нельзя отрицать, что один из самых любимых русских артистов. Что удивительно - его осуждают за то, за что раньше любили", - подчеркнул Иван Иванович.

Путаницу с показаниями он не считает чем-то удивительным. Ведь у Ефремова был шок и растерянность.

"Конечно, было бы красиво взойти на крест, но силенок у нас, людей, не так много. Я понимаю Мишу и никак не оцениваю его поступок. Сделаю все, чтобы его поддержать. Многие вещи делаю во вред себе, потому что мне бы с моей репутацией лучше бы воздержаться, но не могу", - заметил Охлобыстин.

Актер не отрицает, что обратился к президенту. Он объяснил, что не мог отказаться от друга, даже если тот совершил преступление.

"Тогда трети страны надо отказаться от родственников. Редкая есть семья в России, где никто не сидел. За серьезное преступление, по оговору, как угодно. Но статистика такова. Не зря у нас в стране так популярны были всегда кандальные песни", - резюмировал он.