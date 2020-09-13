Назван победитель Венецианского фестиваля 2020 года

Лучшим фильмом назвали "Землю кочевников" и присудили ему главный приз конкурса - "Золотого льва".

"Земля кочевников" - это роуд-муви с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли. Это история женщины, которая потеряла дом и вынужденна жить в доме на колесах. Действие ленты разворачивается на западе Соединенных Штатов.

Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.

Гран-при вручили мексиканскому фильму "Новый порядок" Мишель Франко.

Также специальной премией жюри был удостоили фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".

Лучшей актрисой стала Ванесса Кирби за роль в картине "Фрагменты женщины", а лучшим актером был признан Пьерфранческо Фавино за работу в ленте "Наш отец".

Пьерфранческо Фавино ФОТО: ETTORE FERRARI / EPA / SCANPIX

Приз Марчелло Мастроянни получила картина "Солнечные дети", а приз за лучший сценарий получил фильм "Ученик".

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте фестиваля.