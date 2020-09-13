Назван победитель Венецианского фестиваля 2020 года

77-й Венецианский кинофестиваль прошел со 2 по 12 сентября 2020 года на острове Лидо. Напомним, он состоялся в обычном офлайн-формате после вспышки коронавируса COVID-19. Жюри Венеции-2020 возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Лучшим фильмом назвали "Землю кочевников" и присудили ему главный приз конкурса - "Золотого льва".
"Земля кочевников" - это роуд-муви с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли. Это история женщины, которая потеряла дом и вынужденна жить в доме на колесах. Действие ленты разворачивается на западе Соединенных Штатов.
Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.
Гран-при вручили мексиканскому фильму "Новый порядок" Мишель Франко.
Также специальной премией жюри был удостоили фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".
Лучшей актрисой стала Ванесса Кирби за роль в картине "Фрагменты женщины", а лучшим актером был признан Пьерфранческо Фавино за работу в ленте "Наш отец".
Приз Марчелло Мастроянни получила картина "Солнечные дети", а приз за лучший сценарий получил фильм "Ученик".
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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