Вс, 13.09.2020
Я занимался пропагандой, я этого не скрываю. Но мы никогда намеренно не врали. А события после 9 августа для всех стали проверкой на человечность. Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

Назван победитель Венецианского фестиваля 2020 года

Ванесса Кирби

ФОТО: ETTORE FERRARI / EPA/ Scanpix

77-й Венецианский кинофестиваль прошел со 2 по 12 сентября 2020 года на острове Лидо. Напомним, он состоялся в обычном офлайн-формате после вспышки коронавируса COVID-19. Жюри Венеции-2020 возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Лучшим фильмом назвали "Землю кочевников" и присудили ему главный приз конкурса - "Золотого льва".

"Земля кочевников" - это роуд-муви с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли. Это история женщины, которая потеряла дом и вынужденна жить в доме на колесах. Действие ленты разворачивается на западе Соединенных Штатов.

Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.

Гран-при вручили мексиканскому фильму "Новый порядок" Мишель Франко.

Также специальной премией жюри был удостоили фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".

Лучшей актрисой стала Ванесса Кирби за роль в картине "Фрагменты женщины", а лучшим актером был признан Пьерфранческо Фавино за работу в ленте "Наш отец".

Пьерфранческо Фавино

ФОТО: ETTORE FERRARI / EPA / SCANPIX

Приз Марчелло Мастроянни получила картина "Солнечные дети", а приз за лучший сценарий получил фильм "Ученик". 

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте фестиваля. 

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back