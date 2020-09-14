Пн, 14.09.2020
Я занимался пропагандой, я этого не скрываю. Но мы никогда намеренно не врали. А события после 9 августа для всех стали проверкой на человечность. Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
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  • Звездные выходные: Мингалимова в кокошнике, Седокова в топике, а Горбачева в элегантном платье

Звездные выходные: Мингалимова в кокошнике, Седокова в топике, а Горбачева в элегантном платье

ФОТО: instagram.com/annasedokova/ irina_gorbacheva//tatyanacosmos/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. С 11 по 18 сентября в Сочи проходит 31-й кинофестиваль "Кинотавр". Некоторые знаменитости поделились снимками с церемонии открытия. Посмотрите, кто в чем был. 

Бегущая по пляжу Нюша

Регина Тодоренко примерила хоккейную форму 

Ксения Собчак и ее красное платье

Интересно, какую эмоцию выражает лицо Настасьи Самбурской? 

Агата Муцениеце и ее веселый вечер 

Андрей Мерзликин и его интересный профиль/анфас

Счастливая и довольная Рита Дакота

Очень скромный Павел Воля

Татьяна Мингалимова примерила кокошник 

Счастливая Ирина Горбачева на "Кинотавре"

Стася Милославская в очень нежном образе

Настя Каменских хвастается завтраком

Игорь Николаев привел дочурку в концертный зал

Дана Соколова теперь татуировщица?

Интересная маска у Алены Водонаевой

Виктория Короткова радуется долгожданному отдыху на море

Стильная и немного серьезная Катя Кищук

Удивленная Катя Варнава

Мерзликин встретил Леонида Агутина

Очень женственная Катерина Шпица на "Кинотавре"

Настя Ивлеева сменила прическу

Демис Карибидис в пене

Чего еще ожидать от Филиппа Киркорова, как не образа короля

Очередной сексуальный образ от Maruv

Светлана Лобода примерила осенний гардероб

А вот у Анны Седоковой выбор нарядов говорит о лете

 Noize MC и безумие на концерте

Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили годовщину свадьбы 

Ольга Орлова целует мохнатого песика

Рената Литвинова тоже ощутила наступление осени

Клетчатый плед на Ольге Серябкиной смотрится необычно. Согласны?

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