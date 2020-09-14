Звездные выходные: Мингалимова в кокошнике, Седокова в топике, а Горбачева в элегантном платье

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. С 11 по 18 сентября в Сочи проходит 31-й кинофестиваль "Кинотавр". Некоторые знаменитости поделились снимками с церемонии открытия. Посмотрите, кто в чем был.
Бегущая по пляжу Нюша
Регина Тодоренко примерила хоккейную форму
Ксения Собчак и ее красное платье
Интересно, какую эмоцию выражает лицо Настасьи Самбурской?
Агата Муцениеце и ее веселый вечер
Андрей Мерзликин и его интересный профиль/анфас
Счастливая и довольная Рита Дакота
Очень скромный Павел Воля
Татьяна Мингалимова примерила кокошник
Счастливая Ирина Горбачева на "Кинотавре"
Стася Милославская в очень нежном образе
Настя Каменских хвастается завтраком
Игорь Николаев привел дочурку в концертный зал
Дана Соколова теперь татуировщица?
Интересная маска у Алены Водонаевой
Виктория Короткова радуется долгожданному отдыху на море
Стильная и немного серьезная Катя Кищук
Удивленная Катя Варнава
Мерзликин встретил Леонида Агутина
Очень женственная Катерина Шпица на "Кинотавре"
Настя Ивлеева сменила прическу
Демис Карибидис в пене
Чего еще ожидать от Филиппа Киркорова, как не образа короля
Очередной сексуальный образ от Maruv
Светлана Лобода примерила осенний гардероб
А вот у Анны Седоковой выбор нарядов говорит о лете
Noize MC и безумие на концерте
Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили годовщину свадьбы
Ольга Орлова целует мохнатого песика
Рената Литвинова тоже ощутила наступление осени
Клетчатый плед на Ольге Серябкиной смотрится необычно. Согласны?
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