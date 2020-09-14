Звездные выходные: Мингалимова в кокошнике, Седокова в топике, а Горбачева в элегантном платье

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. С 11 по 18 сентября в Сочи проходит 31-й кинофестиваль "Кинотавр". Некоторые знаменитости поделились снимками с церемонии открытия. Посмотрите, кто в чем был.