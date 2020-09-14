Работа из дома никогда не была такой удобной: обзор на Huawei MateBook X Pro 2020

Пандемия Covid-19 заставила нас адаптироваться к новым условиям, в том числе работать удаленно. Работа из дома может быть сложной задачей, но технологии могут облегчить повседневную жизнь.
На этот раз мы посмотрим на Huawei MateBook X Pro 2020.
Начнем с внешнего вида. Мечта любителей минимализма - качественный металлический корпус, солидный внешний вид, несколько дополнений, в том числе совсем немного "портов" (два USB-C (с поддержкой данных, зарядки и портов экрана), один USB-A и разъем для наушников и микрофона 3,5 мм) . Вес всего 1,33 килограммов. Те, чья повседневная работа требует движения, смогут без проблем передвигаться с новейшими достижениями от Huawei.
13,9-дюймовый экран 3K FullView с впечатляющим разрешением 3000x2000 пикселей - один из многих сюрпризов, которые может предложить этот компьютер.
Экран занимает 91% всей площади покрытия, а его нестандартные размеры идеально подходят для работы с документами, написания текста или чтения.
Еще одна вещь, которая становится все более популярной среди ноутбуков - сенсорный экран. Ноутбук Huawei отличается не только тем, что он молниеносно реагирует на жесты пальцев, но и распознает команды. Например, чтобы сделать скриншот, нужно провести тремя пальцами вниз - так просто и удобно! Экран очень светоотражающий, даже слишком светоотражающий, поэтому, когда вы находитесь в солнечном месте, вам нужно найти правильный угол для идеальной видимости.
Клавиатура приятная в работе, тачпад большой и удобный. Если вы используете компьютерную мышь ежедневно, то с Huawei MateBook X Pro в этом нет необходимости.
Вы можете включить компьютер по отпечатку пальца. Он достаточно мощный и не создает проблем с разблокировкой вашего компьютера. Отличный и современный способ, как защитить компьютер от посторонних глаз и рук. .
Тем, кто владеет смартфонами Huawei, функция синхронизации телефона с компьютером покажется увлекательной. Просто поместите свой телефон на сенсор MateBook X Pro, компьютер распознает его, и вы сможете легко просмотреть свой смартфон на экране. По сути, эта функция позволяет вам просматривать свой телефон на компьютере и передавать файлы с одного устройства на другое так быстро и просто, насколько это возможно. Это касается всего - фотографии, документы. Если вы получили текстовое сообщение, которое не может дождаться ответа, вы можете ответить на него с помощью клавиатуры компьютера.
Для работы дома также часто требуется возможность видеосвязи. На первый взгляд, в этом компьютере вообще нет видеокамеры, но вы ошибаетесь. Поскольку рамка экрана практически не видна, камера скрыта между кнопками F6 и F7.
Для фанатов приватности - это отличный вариант,
потому что камеру не нужно заклеивать изолентой (поднимите руки те, кто это делает) - камеру легко можно открыть и закрыть одним движением пальца. Но... Тем, кто регулярно пользуется функцией видеозвонка, стоит сказать, что угол наклона камеры не очень-то удачный. Коллеги, возможно, увидят ваш двойной подбородок или ноздри, а также ваши пальцы, если вы будете нажимать на клавиши параллельно. Но следует похвалить Huawei за творческую изобретательность.
Учитывая все вышесказанное, мощный компьютер требует выносливой батареи, и Huawei MateBook X Pro 2020 продумал и это. Что может быть более раздражающим, так это то, что батарея вашего компьютера начинает мигать перед важной встречей, предупреждая вас о необходимости немедленно зарядить ее. Но вы только что ее зарядили?! Производитель заявляет, что этот ноутбук работает от 11 до 15 часов без подзарядки.
Стоит согласиться, что длительная работы батареи - это настоящее сокровище.
Это идеально подходит тем, кто целый день работает за компьютером. Собираясь в путешествие, ноутбук можно взять с собой и смотреть фильмы в самолете несколько часов, не беспокоясь о том, что компьютер быстро разрядится.
Что же внутри? Процессор Intel Core i7-10510U, жесткий SSD диск на 1 Тб, 16 Гб RAM и мощная видеокарта NVidia GeForce MX250 - компьютерным экспертам не стоит комментировать эти термины, но, говоря простым языком, этот ноутбук Huawei подойдет не только для работы, но и для развлечений. Наслаждайтесь любимыми фильмами, играйте в игры. Творческих людей, которые ежедневно занимаются обработкой фото или видео, этот ноутбук не разочарует и станет надежным помощником.
Его стоимость на латвийском рынке около 2000 евро. Ввиду всего вышесказанного сумма очень подходящая. Стоит помнить, что ваш смартфон может стоить 1000 евро.
Плюсы - долгое время работы батареи, нестандартный экран, позволяющий делать и видеть сразу несколько вещей. Минусы - неудачное положение камеры. Мы попробовали – нам понравилось!
Технические характеристики протестированного Huawei MateBook X Pro:
|Размеры
|304 x 217 x 14,6 мм
|Вес
|1,33 кг
|Экран
|13,9 дюймов, 3000x2000 pix; угол обзора - 178o
|Центральный процессор
|Intel Core i7 (10510U) 10-го поколения, 1,8 - 4,9 GHz (Turbo)
|Оперативная память
|16 Гб
|Встроенная память
|1 Тб SSD
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce MX250
|Батарея
|56 Wh для работы в течение всего дня или воспроизведения видео до 13 часов
|Web-камера
|1 MP; погружена в клавиатуру
Материал написан в сотрудничестве с Huawei Latvija
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!