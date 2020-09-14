Работа из дома никогда не была такой удобной: обзор на Huawei MateBook X Pro 2020

На этот раз мы посмотрим на Huawei MateBook X Pro 2020.

Начнем с внешнего вида. Мечта любителей минимализма - качественный металлический корпус, солидный внешний вид, несколько дополнений, в том числе совсем немного "портов" (два USB-C (с поддержкой данных, зарядки и портов экрана), один USB-A и разъем для наушников и микрофона 3,5 мм) . Вес всего 1,33 килограммов. Те, чья повседневная работа требует движения, смогут без проблем передвигаться с новейшими достижениями от Huawei.

13,9-дюймовый экран 3K FullView с впечатляющим разрешением 3000x2000 пикселей - один из многих сюрпризов, которые может предложить этот компьютер.

Экран занимает 91% всей площади покрытия, а его нестандартные размеры идеально подходят для работы с документами, написания текста или чтения.

Еще одна вещь, которая становится все более популярной среди ноутбуков - сенсорный экран. Ноутбук Huawei отличается не только тем, что он молниеносно реагирует на жесты пальцев, но и распознает команды. Например, чтобы сделать скриншот, нужно провести тремя пальцами вниз - так просто и удобно! Экран очень светоотражающий, даже слишком светоотражающий, поэтому, когда вы находитесь в солнечном месте, вам нужно найти правильный угол для идеальной видимости.

ФОТО: consumer.huawei.com

Клавиатура приятная в работе, тачпад большой и удобный. Если вы используете компьютерную мышь ежедневно, то с Huawei MateBook X Pro в этом нет необходимости.

Вы можете включить компьютер по отпечатку пальца. Он достаточно мощный и не создает проблем с разблокировкой вашего компьютера. Отличный и современный способ, как защитить компьютер от посторонних глаз и рук. .

Тем, кто владеет смартфонами Huawei, функция синхронизации телефона с компьютером покажется увлекательной. Просто поместите свой телефон на сенсор MateBook X Pro, компьютер распознает его, и вы сможете легко просмотреть свой смартфон на экране. По сути, эта функция позволяет вам просматривать свой телефон на компьютере и передавать файлы с одного устройства на другое так быстро и просто, насколько это возможно. Это касается всего - фотографии, документы. Если вы получили текстовое сообщение, которое не может дождаться ответа, вы можете ответить на него с помощью клавиатуры компьютера.

ФОТО: consumer.huawei.com

Для работы дома также часто требуется возможность видеосвязи. На первый взгляд, в этом компьютере вообще нет видеокамеры, но вы ошибаетесь. Поскольку рамка экрана практически не видна, камера скрыта между кнопками F6 и F7.

Для фанатов приватности - это отличный вариант,