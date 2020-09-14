Безопасно ли готовить в фольге?

В настоящее время нет единого мнения относительно вреда, наносимого здоровью человека фольгой, пишет Rambler. Однако большая часть экспертов сходится во мнении, что при правильном использовании фольги - ее вред будет минимальным.

Эксперты считают, что готовую еду в фольге держать в холодильнике - абсолютно безопасно. В этом случае кусочки алюминия никак не попадут в еду. Говоря о термической обработке, - все иначе. При нагревании фольги в пищу может попасть 1-2 мг алюминия. Особенно при запекании или разогреве соленых или кислых блюд в фольге. Но в целом состав продукта существенно не меняется.

Считается, что алюминий от фольги чаще всего попадает в пищу, если продукт кислый или сильно соленый. Кислота, соль, а также алкоголь могут отделить кусочки алюминия от фольги и тогда те попадут в пищу.

Известно, что исследования еще не доказали, что именно эта химическая реакция может вызвать рак или другие серьезные заболевания. Однако известно, что алюминий может накапливаться в легких, почках, щитовидной железе и мозге.

Эксперты советуют ограничивать использование фольги на кухне и использовать альтернативу - специальную посуду для запекания с крышкой или бумагу для выпечки.