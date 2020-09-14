Спектакль "Пиковая дама" пройдет в конце сентября на Малой сцене театра Dailes

Все спектакли прошли с аншлагом, поэтому организаторы и режиссер приняли решение "выпустить" постановку на одну из площадок крупнейшего латвийского театра, сохранив камерность и идею максимального вовлечения зрителя в происходящее на сцене. Начало в 19.00 без антракта.

ФОТО: Пресс-фото

"Сейчас, работая над режиссерским переосмыслением спектакля, главное для нас - это не потерять то ощущение домашнего театрального действа, которое мы долго искали, - рассказывает режиссер и исполнительница роли Графини в спектакле "Пиковая дама" Мария де Валюкофф. - Мы уменьшаем глубину сцены Малого зала, чтобы создать необходимый уют и компактность, ставим новые декорации, свет, перерабатываем общую концепцию с учётом нового сценического пространства. Думаю, что новая версия спектакля будет интересна и тем, кто уже успел посмотреть её в дачном формате и всем театралам неравнодушным к новым формам".

ФОТО: Пресс-фото

Актерский состав спектакля "Пиковая дама" останется неизменным:

Германн – Марат Эфендиев

Томский – Рихард Леперс

Графиня - Мария де Валюкофф

Лизавета Ивановна - Яна Луте

Творческий коллектив, работающий над проектом, представлен высокими профессионалами и талантливыми творцами из Латвии и России.

ФОТО: Пресс-фото

Главным куратором и режиссером является Мария де Валюкофф - театральный деятель, актриса, режиссер театра и кино, кандидат искусствоведческих наук.

Большинство членов команды имеют огромный опыт работы на масштабных мероприятиях в театре, кино, телевидении, сцене и объединены совместными постановками.

ФОТО: Пресс-фото

Сценографию постановки осуществляет Евгений Райцес - член Академии Российского телевидения, главный дизайнер ОАО "Первый канал", победитель премии "ТЭФИ". Важное место в постановке отведено музыке и современной хореографии, которые воплощают российский композитор, аранжировщик, лауреат международных конкурсов, пианист Владимир Белунцов и латвийский молодой хореограф Лаура Городко. Автором афиши спектакля стал Игорь Гурович – один из ведущих графических дизайнеров мира, лауреат профессиональных премий "Родченко", Design Innovation Award, Golden Bee Award и других. Исполнительным продюсером проекта выступает Екатерина Ланская-Сапожникова - режиссер и продюсер многочисленных видео работ, телевизионных проектов, международных фестивалей, среди которых WORLD JAZZ Festival, вдохновитель и организатор серии философских бесед с основателями авторитетного интеллектуального журнала Rīgas Laiks.

ФОТО: Пресс-фото

Над спектаклем работали:

Художник по костюмам: Валентина Зачинаева

Выпускающий директор: Арнис Гриндбергс

Фотодизайн: Святослав Плющ

Звукорежиссер: Рудолф Бушманис

Светооператор: Каспар Юргонс

Концертмейстер: Наталия Титова

Грим: Анастасия Робишка-Халека

Помощник режиссера: Лидия Веремчук

Зрители о спектакле "Пиковая дама".

"Взятая за основу пьеса Пушкина, воссоздание идеи дачных театров, профессиональный подход к использованию света, видео инсталляций в маленьком пространстве импровизированного театра в сочетании с прекрасной игрой актеров и режиссурой создает тот самый эффект, когда после спектакля остаётся послевкусие необычного и эксклюзивного", - Анна Ледскалниня, создатель фэшн-бренда Anna Led.

"Театр случился совсем под боком, у нас в Юрмале, в отреставрированном дачном доме. Очень хорош Германн - Марат Эфендиев - тут и нерв, и пластика, и фактура. А Лиза поет, причем фантастически! не поверила своим ушам: думала фонограмму включили. Настоящий оперный голос, прекрасный тембр, техника. И душа", - Ольга Варшавер, российский драматург, переводчик.

Билеты на мероприятие уже в продаже.