Семейство Кауперсов, Бусулисов и Кивича: как латвийские звезды отметили День отца

Ieskatījos savā dārgumu lādē - i phone camera roll, kur glabājas arī daudz skaistu brīžu, kurus man kā tēvam bijis tas gods piedzīvot! Un Tēvu Dienas izskaņā atrodu vēl nepublicētas bildes no family “pandēmijas foto šūta” mājas apstākļos! #fathersday #cameraroll #treasures #family #pandemicphotoshoot

