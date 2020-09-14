В Риге состоялось первое мероприятие нового уникального проекта Инессы Галанте VIVA LATVIJA!

Все присутствующие стали участниками увлекательного интерактивного мероприятия, проходившего в уникальном формате, объединившем музыкальные выступления, ток-шоу и мастер-класс.

Участники концерта делились личными историями из своей сценической жизни, отвечали на вопросы зрителей, а вдохновительница проекта, прославленная оперная дива Инесса Галанте, блестяще провела импровизированный вокальный мастер-класс на примере выступлений молодых солистов, лауреатов ежегодного музыкального конкурса "Таланты Инессы Галанте". В роли ведущего и модератора вечера выступил популярный латвийский шоумен Валтерс Краузе, который привнес в диалоги с артистами юмор, динамику и интригу, а также провел розыгрыши подарков от партнера проекта - производителей шоколадных трюфелей Pure Chocolate.

В исполнении Инессы Галанте со сцены Большой гильдии прозвучала легендарная ария Гершвина Summertime, ария из оперы Беллини "Норма", Ave Maria Джулио Каччини и другие произведения. Концертмейстером вечера выступил пианист Алдис Лиепиньш.

В концерте прозвучали арии и любовные дуэты из всемирно известных опер, исполненные вместе с молодыми латвийскими талантливыми исполнителями - солистом ЛНО тенором Артемом Сафроновым и баритоном Даниилом Кузьминым. В концерте и мастер-классе приняли участие также яркие лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте": Ирина Дзодцоева (сопрано), Клемент Алексанс (баритон) и Валтерс Глешке (тенор).

Следующим мероприятием проекта VIVA LATVIJA! станет выступление группы этномузыки TAUTUMEITAS. Концерт состоится в Большой гильдии в четверг, 17 сентября.

Организаторы напоминают, что свои вопросы участницам группы можно отправлять в виде SMS на номер: +371 20 06 06 30.

Билеты уже в продаже.

Галерея: Первое мероприятия нового проекта "Фонда Инессы Галанте" - VIVA LATVIJA!