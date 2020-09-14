Суд поручил ЦИК пересчитать голоса на трех избирательных участках

Суд постановил отменить решение ЦИК от 3 сентября с момента его принятия и поручил ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144 в Риге, добавив бюллетени, признанные недействительными.

Жалоба отклонена в части о проведении новых внеочередных выборах на всех участках или трех конкретных участках.

Постановление суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его оглашения.

Ранее ЦИК отклонила жалобы всех четырех кандидатских списков - "Нового Согласия", двух депутатов "Согласия", Латвийского русского союза и партии "Альтернатива", оспаривавших результаты выборов. Все четыре партии обжаловали это решение в суде, который первым рассмотрел заявление "Нового Согласия".

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Все эти три случая проверяет Служба государственной безопасности.