Пн, 14.09.2020
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Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

Суд поручил ЦИК пересчитать голоса на трех избирательных участках

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Административный окружной суд сегодня частично удовлетворил жалобу партии "Новое Согласие" на результаты внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пересчитать голоса на трех участках.

Суд постановил отменить решение ЦИК от 3 сентября с момента его принятия и поручил ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144 в Риге, добавив бюллетени, признанные недействительными.

Жалоба отклонена в части о проведении новых внеочередных выборах на всех участках или трех конкретных участках.

Постановление суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его оглашения. 

Ранее ЦИК отклонила жалобы всех четырех кандидатских списков - "Нового Согласия", двух депутатов "Согласия", Латвийского русского союза и партии "Альтернатива", оспаривавших результаты выборов. Все четыре партии обжаловали это решение в суде, который первым рассмотрел заявление "Нового Согласия".

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Все эти три случая проверяет Служба государственной безопасности. 

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