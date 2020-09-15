"Что ты сделала, чтобы не доводить до развода?": актриса Раиса Рязанова пристыдила Муцениеце

"Вы пришли к тому, что надо жить отдельно? Вы два дурака... Помнишь, ты стихотворение написала: "Ты на первой ступени, а я - на второй". Это явилось правильным отношением, твоей любовью к Паше...

А что ты сделала, чтобы не доводить до развода?" - спросила Раиса Рязанова, которая хорошо знакома как с Павлом, так и с Агатой.

Актриса ответила Рязановой. Агата подчеркнула, что делала многое для спасения брака, но не хочет углубляться в детали и продолжать говорить о Прилучном.

ФОТО: скриншот видео

Рязанова объяснила, что боится, что развод может негативно сказаться на детях знаменитостей - Мие и Тимофее. Муцениеце заметила, что сын и дочь свободно общаются с Прилучным. Она им этого не запрещает. Тогда Раиса Ивановна отметила, что многое будет зависеть от того, как себя поведет новая избранница Павла.

Что касается нового мужчины в жизни Агаты, она надеется, что он появится, но домой его приводить не станет.

"Если честно, мне кажется, у меня это будет еще долго", - призналась Муцениеце.

Сама Раиса Рязанова разводилась еще в 1972 году. Это была ее инициатива. Да, ей кажется, что сделала она это по глупости, но не жалеет. Даже после развода ее бывший муж на что-то надеялся. Так как ей некуда было пойти, экс-супруги еще десять лет жили в одной квартире. Оказывается, у актрисы тогда 10 лет были отношения с другим мужчиной, который был женат. Он многое обещал Рязановой, но из семьи не уходил. Актриса подчеркнула, что женщинам не стоит верить таким словам. Мужчины часто много врут.

Раиса Ивановна объяснила, что сейчас растет совсем другое поколение. Поменялись ценности. Появилось понятие, что секс - это только секс, а отношения - это что-то другое.

Речь зашла и о единственном сыне Рязановой - актере Даниле Перове, который скончался в начале этого года. Ему был всего 51 год. Причиной смерти стал тромб.

"Я понимаю, как мы тратим свою жизнь на какие-то такие пустяки... У него все было нормально. Как ни спросишь: "Даня, как дела?" - "Нормально". Все у него было нормально. Я сейчас думаю, какая короткая у человека жизнь, и не дай бог что случится. Не знаю, сколько я еще проживу", - призналась со слезами на глазах актриса.

Раиса Ивановна отметила, что не было ни дня, чтобы она не вспоминала о своем сыне.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе почти десять лет. Их считали одной из самых красивых и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Актриса родила мужу двух детей - сына Тимофея и дочь Мию. В феврале 2020 пара объявила о разводе. В апреле Агата Муцениеце со слезами рассказала о домашнем насилии. Летом звезды официально развелись.

Видео: Раиса Рязанова в программе "Честный развод"