Полицейские хотели проверить женщину на трезвость, а она начала рожать

В пятницу на юге Эстонии полиция проверяла водителей на трезвость. В полночь на окраине Выру была остановлена машина, за рулем которой находилась храбрая женщина, у которой уже начались схватки. Она спешила в больницу рожать. Выражение ее лица и пронзительный голос недвусмысленно намекали на то, что все произойдет очень скоро. Об этом пишет Rus.Postimees.
Двое полицейских завершили работу, чтобы доставить роженицу в больницу. Один помог ей расположиться на заднем сиденье, а сам сел за руль ее автомобиля. Второй сотрудник полиции включил сирену и эскортировал беременную в больницу, где ее передали в руки медиков.
Лыунаская префектура, рассказавшая в социальных сетях об этом случае, надеется, что с матерью и ребенком все хорошо, и желает им всего самого доброго.
Историк Игорь Копытин сообщил в Facebook, что речь идет о его семье: так появилась на свет его дочь.
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