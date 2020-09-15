Полицейские хотели проверить женщину на трезвость, а она начала рожать

В пятницу на юге Эстонии полиция проверяла водителей на трезвость. В полночь на окраине Выру была остановлена машина, за рулем которой находилась храбрая женщина, у которой уже начались схватки. Она спешила в больницу рожать. Выражение ее лица и пронзительный голос недвусмысленно намекали на то, что все произойдет очень скоро. Об этом пишет Rus.Postimees.