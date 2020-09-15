Гарик Харламов болен Covid-19, а еще он озвучит Волка в перезапуске "Ну, погоди!"

О перезапуске "Ну, погоди!"

Зимой 2020 года стартует перезапуск советского мультфильма "Ну, погоди!". Известно, что он озвучит Волка в новых сериях. Об этом пишет "Медуза".

Генеральный продюсер студии Юлия Осетинская рассказала, что творческая группа уже утвердила окончательный визуальный образ Волка. Было предложено более 50 вариантов. Персонаж сохранит свое хулиганское обаяние. Да, он поменяет гардероб. Также у персонажа больше не будет появляться сигарета.

Пока не сообщается, каким будет Заяц и кто его будет озвучивать.

Планируется выпустить 52 новые серии мультфильма. Сериал будет выполнен в технике 3D. Будут созданы новые персонажи - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Напомним, сериал "Ну, погоди!" выходил с 1969 года. было снято 18 выпусков. Последний вышел в 1994 году. Волка и Зайца в них озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова. В 2005-2006 годах было выпущено еще 2 серии.

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