Кети Топурия: криминальное прошлое отца, роман с Гуфом, корпоратив в Юрмале и вторая беременность
9 сентября свое 34-летие отметила грузинская и российская исполнительница Кети Топурия. RUS TVNET решил рассказать об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".
Детство и криминальное прошлое отца
Полное имя Кети - Кетеван. Она с детства занималась музыкой. Первую свою награду Кети получила в 12 лет.
Ее отец - Андро Ираклиевич Топурия - грузинский криминальный авторитет и вор в законе. Он умер в 2010 году. Его смерть сопровождалась скандальными подробностями, которые расстроили певицу. Андро Топурия, сменивший фамилию на Санодзе, был задержан по обвинению в приобретении и хранении наркотиков. Тогда же Кети заявила, что папа имел проблемы с наркотиками, но давно избавился от зависимости. Андро умер в колонии - по официальной версии, от сердечной недостаточности. Из-за траура певица даже перенесла запланированную свадьбу.
Личная жизнь и слухи о второй беременности
В 2017 году Кети Топурия внесла ясность в ситуацию относительно своей семейной жизни, которая уже давно стала предметом бурных обсуждений среди ее поклонников. Артистка открыто призналась, что рассталась с мужем и отцом своей дочери Оливии Львом Гейхманом, но смогла сохранить с ним хорошие отношения. Пара прожила вместе 4 года.
Через год в СМИ появились слухи о романе Топурии с рэпером Гуфом (наст. имя - Алексей Долматов). Все это время знаменитости убеждали поклонников, что они просто друзья. Но Алексей первым опубликовал совместный снимок с артисткой в своих соцсетях. Новости о романе рэпера Гуфа и Кети стали настоящей неожиданностью для поклонников, но еще большим шоком стало их расставание.
В программе Регины Тодоренко певица призналась, что на самом деле все было не совсем так, как писали СМИ. Поэтому она сейчас молчит на эту тему.
Их отношения начались с работы над совместной песней и дружбы, которая была между ними. Потом внезапно вспыхнули чувства. Этот красивый роман длился два года. Кети помогла Гуфу избавиться от зависимости, поддерживала его.
Пара распалась осенью 2018 года. Потом они долгое время не общались. Пресса даже умудрилась их обратно свести. Топурия подчеркивала, что ей было хорошо с Долматовым, так как он "очень легкий, общительный и юморной человек".
А летом 2019 года стали распространяться слухи о новом романе певицы - на этот раз ее избранником стал дипломат Лев Деньгов. По сведениям из Сети, у него тоже есть музыкальное прошлое.
Отношения со Львом Кети не комментирует, но периодически в ее Instagram-аккаунте появляются фото с ним, сопровожденные смайлами в виде сердечек или надписями "I love you". Сейчас ходят слухи, что Кети беременна вторым ребенком. На такие мысли фолловеров натолкнули наряды Топурии свободного кроя.
Выступления на корпоративах и видео из Юрмалы
В 2005 году Кети переехала в Москву. В том же году она сменила Полину Гриффитс в коллективе A'Studio. Ее дебют в группе начался с альбома "Улетаю". С тех пор она участвует в жизни проекта, снимается в клипах, гастролирует по городам и дает концерты. В разговоре с Региной Тодоренко певица вспомнила, что был один корпоратив, который особо запомнился.
"Я вообще не люблю заказные вечера. Но часто работаем, потому что они самые дорогие", - оправдывалась она.
Ужас состоял в том, что когда группа вышла на сцену, то в зале сидели, по словам Кети, только "мужики и бл***".
Все стали выпивать, танцевать, было хорошее настроение. Но внезапно женщины стали раздеваться.
Кети призналась, что она разволновалась. В зале было много мужчин, которые смотрели на нее. Она чувствовала себя неловко. Музыканты сказали ей, чтобы она отвернулась и смотрела только на них. Так она и пела - спиной к залу.
"Мы очень быстро закончили и уехали... Ну, они сами не ожидали, что будут раздеваться", - закончила свой рассказ исполнительница.
Кроме того, Кети неоднократно приходилось давать отпор на корпоративах и вечеринках.
"Я не дралась, но у нас было такое знакомство с одним нашим хорошим другом... Пришла новая девочка, решили подкатить... Я говорю: "Видишь эту вилку? Я сейчас ее тебе в глаз воткну... Теперь мы дружим... Я была маленькая. Мне было 18 лет. Мне тогда было все странно", - вспоминает певица.
Летом 2019 года Кети Топурия вместе с коллективом A'Studio посетила Латвию. К RUS TVNET попало видео, снятое гостями частного мероприятия. Известно, что это была свадьба. Артистка сама была похожа на невесту в сказочном белоснежном платье. Во время просмотра невозможно не узнать бархатистый тембр певицы. Кроме Кети на вечеринке выступали и другие звезды. На следующий день гостей развлекал Интарс Бусулис.
Видео: Кети Топурия в Юрмале
Секрет сценических костюмов
Певица отметила, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит - Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд KATIone.
При этом на каждый день Кети не любит броские наряды. Чаще она выбирает удобную и простую одежду - большие футболки, джинсы, сланцы, кроссовки. Топурия может носить совершенно обыкновенную одежду. Она не выбирает исключительно бренды.
"Главное, чтобы мне вещь понравилась. Все очень удивляются, когда я говорю, что не люблю шопинг", - призналась артистка в интервью Регине Тодоренко.
Она отмечает, что не является шопоголиком и не зациклена на одежде. Топурмя вспомнила, что был период, когда она увлекалась сценическими образами. Тогда каждый раз певица выходила с безумной прической. Сейчас она устала от всего этого, но все свои невероятные образы придумывает сама. Однажды даже решила, что хочет появиться с красными бровями.
Топурия невероятно уверена в себе. Она не смущается, когда читает критику.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!