Кети Топурия: криминальное прошлое отца, роман с Гуфом, корпоратив в Юрмале и вторая беременность

Выступления на корпоративах и видео из Юрмалы

В 2005 году Кети переехала в Москву. В том же году она сменила Полину Гриффитс в коллективе A'Studio. Ее дебют в группе начался с альбома "Улетаю". С тех пор она участвует в жизни проекта, снимается в клипах, гастролирует по городам и дает концерты. В разговоре с Региной Тодоренко певица вспомнила, что был один корпоратив, который особо запомнился.

"Я вообще не люблю заказные вечера. Но часто работаем, потому что они самые дорогие", - оправдывалась она.

Ужас состоял в том, что когда группа вышла на сцену, то в зале сидели, по словам Кети, только "мужики и бл***".

Все стали выпивать, танцевать, было хорошее настроение. Но внезапно женщины стали раздеваться.

Кети призналась, что она разволновалась. В зале было много мужчин, которые смотрели на нее. Она чувствовала себя неловко. Музыканты сказали ей, чтобы она отвернулась и смотрела только на них. Так она и пела - спиной к залу.

"Мы очень быстро закончили и уехали... Ну, они сами не ожидали, что будут раздеваться", - закончила свой рассказ исполнительница.

Кроме того, Кети неоднократно приходилось давать отпор на корпоративах и вечеринках.

"Я не дралась, но у нас было такое знакомство с одним нашим хорошим другом... Пришла новая девочка, решили подкатить... Я говорю: "Видишь эту вилку? Я сейчас ее тебе в глаз воткну... Теперь мы дружим... Я была маленькая. Мне было 18 лет. Мне тогда было все странно", - вспоминает певица.

Летом 2019 года Кети Топурия вместе с коллективом A'Studio посетила Латвию. К RUS TVNET попало видео, снятое гостями частного мероприятия. Известно, что это была свадьба. Артистка сама была похожа на невесту в сказочном белоснежном платье. Во время просмотра невозможно не узнать бархатистый тембр певицы. Кроме Кети на вечеринке выступали и другие звезды. На следующий день гостей развлекал Интарс Бусулис.

Видео: Кети Топурия в Юрмале

Секрет сценических костюмов

Певица отметила, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит - Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд KATIone.

При этом на каждый день Кети не любит броские наряды. Чаще она выбирает удобную и простую одежду - большие футболки, джинсы, сланцы, кроссовки. Топурия может носить совершенно обыкновенную одежду. Она не выбирает исключительно бренды.

"Главное, чтобы мне вещь понравилась. Все очень удивляются, когда я говорю, что не люблю шопинг", - призналась артистка в интервью Регине Тодоренко.

Она отмечает, что не является шопоголиком и не зациклена на одежде. Топурмя вспомнила, что был период, когда она увлекалась сценическими образами. Тогда каждый раз певица выходила с безумной прической. Сейчас она устала от всего этого, но все свои невероятные образы придумывает сама. Однажды даже решила, что хочет появиться с красными бровями.

Топурия невероятно уверена в себе. Она не смущается, когда читает критику.