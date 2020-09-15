На Венере обнаружены потенциальные признаки жизни

В этих газовых облаков ученые с помощью размещенных на Гавайских островах и в Чили телескопов заметили следы фосфина, который на Земле связан с жизнью, пишет DW.

Несмотря на то, что один из авторов исследований Дэвид Клемент дает лишь десятипроцентную возможность, что на Венере могла бы существовать жизнь, это открытие действительно чрезвычайно интересно.

Венера и молекулы фосфина ФОТО: EPA/Scanpix

Газ фосфин на Земле существует только как продукт индустриальных процессов - его использовали в качестве химического оружия в Первой мировой войне - или как итог неисследованного процесса у животных и микробов.

Фосфин можно обнаружить на дне высохших прудов, у различных животных, например, барсуков, он связан и с навозом пингвинов.

Венера - это ад

Венера - планета, температура на которой составляет 425 градусов Цельсия, там нет воды. Однако астрономы поясняют, что в 48 километрах над поверхностью Венеры имеется большой слой диоксида углерода, остывший до комнатной температуры, и в ней присутствуют капли воды и серная кислота.

Авторы исследования думают, что потенциальной жизнью, вероятно, могут являться одноклеточные микробы в этих каплях воды.

Венера ФОТО: Reuters/ScanPix

Еще одно возможное объяснение присутствия фосфина - вулканическая активность на планете.

"Я рад, но осторожен. Мы обнаружили обнадеживающие признаки, которые нужно исследовать дальше", - прокомментировал астробиолог Дэвид Гринспун.