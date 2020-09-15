На Венере обнаружены потенциальные признаки жизни

Ученые обнаружили на планете Венера уникальные газовые облака, которые могут свидетельствовать о наличии жизни.
В этих газовых облаков ученые с помощью размещенных на Гавайских островах и в Чили телескопов заметили следы фосфина, который на Земле связан с жизнью, пишет DW.
Несмотря на то, что один из авторов исследований Дэвид Клемент дает лишь десятипроцентную возможность, что на Венере могла бы существовать жизнь, это открытие действительно чрезвычайно интересно.
Газ фосфин на Земле существует только как продукт индустриальных процессов - его использовали в качестве химического оружия в Первой мировой войне - или как итог неисследованного процесса у животных и микробов.
Фосфин можно обнаружить на дне высохших прудов, у различных животных, например, барсуков, он связан и с навозом пингвинов.
Венера - это ад
Венера - планета, температура на которой составляет 425 градусов Цельсия, там нет воды. Однако астрономы поясняют, что в 48 километрах над поверхностью Венеры имеется большой слой диоксида углерода, остывший до комнатной температуры, и в ней присутствуют капли воды и серная кислота.
Авторы исследования думают, что потенциальной жизнью, вероятно, могут являться одноклеточные микробы в этих каплях воды.
Еще одно возможное объяснение присутствия фосфина - вулканическая активность на планете.
"Я рад, но осторожен. Мы обнаружили обнадеживающие признаки, которые нужно исследовать дальше", - прокомментировал астробиолог Дэвид Гринспун.
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