Перевыборов в Рижскую думу или повторного голосования на отдельных участках не будет

Постановление суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения.

Представители партии "Согласие" в своем иске требовали обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести повторное голосование на 97-м и 144-м избирательных участках, где во время недавних выборов в Рижскую думу были обнаружены более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Кроме того, Административный окружной суд отклонил иск партии "Альтернатива" о проведении повторных внеочередных выборов в Рижскую думу, сообщили агентству LETA в суде.

Постановление суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения.

Партия "Альтернатива" в своем иске требовала обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести повторные внеочередные выборы в Рижскую думу из-за констатированных нарушений.

Как сообщалось, в понедельник Административный окружной суд частично удовлетворил жалобу партии "Новое Согласие" на результаты внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пересчитать голоса на трех участках.

Суд поручил ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144 в Риге, добавив бюллетени, признанные недействительными.

Жалоба отклонена в части о проведении новых внеочередных выборах на всех участках или трех конкретных участках.

Ранее ЦИК отклонила жалобы всех четырех кандидатских списков - "Нового Согласия", двух депутатов "Согласия", Латвийского русского союза и партии "Альтернатива", оспаривавших результаты выборов. Все четыре партии обжаловали это решение в суде, который первым рассмотрел заявление "Нового Согласия".

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Все эти три случая проверяет Служба государственной безопасности.