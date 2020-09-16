"Я не буду вторым Михаилом Ефремовым": Тарзан признался в измене Королевой

Ранее СМИ сообщили, что в августе с Тарзаном и Наташей Королевой произошел неприятный случай. Несколько новостных порталов написали, что из квартиры знаменитостей пропали украшения, которые оцениваются в пять миллионов рублей (56 тысяч евро), а также три тысячи евро.

Сообщается, что, пока певица была в отъезде, ее супруг Тарзан (Сергей Глушко) привел в дом двух малознакомых женщин. После этого ценности и пропали. Самое любопытное, что Сергей не заметил пропажу. Ее обнаружила Наташа после своего возвращения. Тогда муж ей рассказал о визите незнакомок. Пара подала заявление в полицию.

После в СМИ появилась информация, что у Тарзана есть любовница. Это 28-летняя начинающая модель, актриса и певица по имени Анастасия. Журналисты сообщали, что девушка якобы беременна от Глушко. В Сети стали появляться видеодоказательства измены Тарзана. Наташа Королева отреагировала на публикации в СМИ. Она призвала не тиражировать слухи и уважать частную жизнь.

Но 15 сентября сам Глушко решил сделать заявление на своей Instagram-странице:

"Произошел инцидент...

Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым и утверждать, что это был не я. Да, это сделал я.

Отвечать за это я буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем из вас отчитываться не собираюсь", - сказал он.

Тарзан указал, что в свои 50 лет является "мужиком на 200 процентов". Глушко объяснил, что его обманули. Любит он всего одну женщину - свою жену. Сергей считает, что эти женщины его "склеили" намеренно.

"Они обладали набором веществ, которые ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы это произошло", - признался он.

Сейчас Сергей надеется, что эти мошенницы понесут заслуженное наказание.

"У меня в голове не укладывается, как этот человек будет жить потом? Бог тебя покарает!" - заявил он.

Глушко также подтвердил, что на злоумышленниц уже завели уголовное дело.