Карди Би подала на развод с рэпером Оффсетом

Известно, что судебное слушание назначено на 4 ноября.

Слухи о расставании пары уже появлялись в СМИ. Поводом для них стало фото, опубликованное Карди в Instagram.

"Ее сердце наконец подсказало ей прекратить тратить свое время. Пора", - подписала она снимок.

Официальных комментариев артисты не дают.

В 2019 году портал TMZ писал, что рэпер якобы изменял Карди со стриптизершами. Тогда Карди его простила. И слухи о разводе пропали, но вот появились вновь.

Напомним, 27-летняя Карди Би и 28-летний Оффсет познакомились в 2016 году. В 2018 году они поженились, а в 2019-ом у пары родилась дочь Калчер Кайари Сифус.