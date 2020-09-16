Карди Би подала на развод с рэпером Оффсетом

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би (Cardi B) подала на развод с рэпером Оффсетом (Offset). Об этом пишет издание The Sun.
Известно, что судебное слушание назначено на 4 ноября.
Слухи о расставании пары уже появлялись в СМИ. Поводом для них стало фото, опубликованное Карди в Instagram.
"Ее сердце наконец подсказало ей прекратить тратить свое время. Пора", - подписала она снимок.
Официальных комментариев артисты не дают.
В 2019 году портал TMZ писал, что рэпер якобы изменял Карди со стриптизершами. Тогда Карди его простила. И слухи о разводе пропали, но вот появились вновь.
Напомним, 27-летняя Карди Би и 28-летний Оффсет познакомились в 2016 году. В 2018 году они поженились, а в 2019-ом у пары родилась дочь Калчер Кайари Сифус.
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