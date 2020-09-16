В Словении установили новую статую Мелании Трамп - бронзовую копию сожженного ранее памятника

Бронзовую статую, на которой Мелания Трамп выполнена в полный рост, создал Брэд Дауни, сторонник американского концептуального искусства. Предыдущий памятник, который был сделан из дерева, 4 июля сожгли неизвестные вандалы.

На сожженной статуе жена президента США была в голубом платье, которое она надела на церемонию инаугурации Трампа.

Новая бронзовая статуя одноцветная.

На мемориальной доске рядом с новой статуей есть надпись: "Посвящена вечной памяти памятника Мелании, стоявшего на этом месте".

ФОТО: AFP/SCANPIX

Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в Ново-Место в Словении. Детство она провела в соседнем городке Севница, но позже переехала в США.

Произведения искусства, вдохновленные семьей Трампа, вызвали сильные эмоции в Словении. В январе 2020 года деревянная статуя, напоминавая американского президента Дональда Трампа, была сожжена в городке Моравче.

Статуя первой леди США задумана как "антимонумент, антипропаганда". Художник характеризует свою работу как "карикатуру",

но отрицает, что занимается саморекламой, при том, что памятник был сделан менее чем за два месяца до президентских выборов в США.

Дауни признал, что его работа может принести пользу предвыборной кампании Трампа, но настаивал на том, что он намеревался раскритиковать антимигрантскую политику Трампа, напомнив ему, что его собственная жена однажды въехала в США.