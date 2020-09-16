Что оставил Тимати Анастасии Решетовой после расставания?

Причины расставания Решетова не раскрыла.

Поклонники пары стали обсуждать маму Тимати - Симону Юнусову. Часть решила, что именно она внесла раздор в молодую семью. Отдельно в комментариях обсуждалось, что рэпер оставил матери своего ребенка после расставания.

Издание "Комсомольская правда" отмечает, что Анастасия Решетова осталась жить в высотке на Шаболовской в трехэтажном таунхаусе с собственной верандой на крыше.

Источники рассказали журналистам, что недвижимость записана на их общего сына Ратмира. У Анастасии остаются салон красоты в центре Москвы, собственный бренд одежды и интернет-магазин. Отдельно отмечается, что Тимати будет полностью обеспечивать наследника.

Решетова в соцсетях подчеркнула, что они с Тимати остаются в хороших отношениях. Она даже публикует в сторис кадры их совместного времяпровождения с сыном.

"Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу", - резюмировала Решетова в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что рэпер Тимати и первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снялась в двух клипах артиста - "Ключи от рая" и "Зеро". В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир.