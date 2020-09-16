В Латвии снижается рождаемость, сокращается и число браков

В августе зарегистрировано 1543 новорожденных, что на 8% или 135 детей меньше, чем в августе 2019 года.

За восемь месяцев этого года в Латвии умерли 18 474 человека, что на 0,9% или 175 меньше, чем за соответствующий период 2019 года. В августе 2020 года зарегистрировано 2186 смертей, что на 11,6% или 227 больше, что в августе прошлого года.

Таким образом, за восемь месяцев этого года количество умерших на 6460 человек превысило число новорожденных. В августе число умерших превысило число новорожденных на 643 человека.

За восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 7406 браков, что на 18,4% или 1665 браков меньше, что за соответствующий период прошлого года. В августе этого года зарегистрировано 2311 браков, что на 5,1% или 124 брака меньше, чем в августе 2019 года.

Согласно предварительным данным, в Латвии на 1 августа 2020 года проживало 1,899 млн жителей.