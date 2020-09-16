"Онлайн-казино - зло": Седокова рассказала о долгах и предательстве

Оказывается, женщина увлеклась онлайн-казино.

"История о том, как моя помощница Настя, человек который больше трех лет был ближе мне, чем сестра, человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла", - начала свой рассказ Анна.

Помощница на протяжении шести месяцев одалживала деньги у всех знакомых певицы. Она объясняла, что ей нужно оперировать больную мать и платить за квартиру. Конечно, ей никто не отказывал. Но это еще не было самое страшное. Будучи зависимой и набрав долгов, Анастасия, которая имела доступ к некоторым финансам артистки просто стала брать их себе.

"Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый, кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их", - рассказала шокированная звезда.

Седокова не понимает, как ей поступать дальше. Она обратилась к подписчикам с просьбой не позволять разрушать свою жизнь азартными играми.