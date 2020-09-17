Вопросы женского здоровья: у скольких женщин в Латвии есть свой гинеколог?

12 % респондентов, напротив, признались, что у них нет своего врача-гинеколога, хотя они очень такого хотели бы.

Опрос в сотрудничестве с латвийской родительской организацией Mammamuntetiem.lv прошел в рамках подготовки к организуемой VCA публичной дискуссии экспертов "Взвесим здоровье женщины", которая будет проходить 17 сентября с 14:00 до 15:15 в Латвийской Национальной библиотеке и в режиме онлайн.

Возможность пройти три оплаченных государством скрининга рака - шейки матки, кишечника и груди, - по представленным ответственными структурами данным, использовали только 20 % жителей Латвии, но в проведенном на портале Mammamuntetiem.lv опросе на вопрос о том, информированы ли они об оплаченных государством программах скринингов рака для женщин, 78 % отвечают утвердительно, 13 % респондентов - информированы, но не знают, как использовать эту информацию. В свою очередь, более 6 % признают, что не информированы о такой возможности.

Говоря о вопросах женского здоровья в целом, с возможностью отметить 3 варианта ответов, чаще всего респонденты (75 %) отвечают, что в основном все актуальные вопросы выясняют у своего врача.

Однако почти так же часто (65 %) женщины признают, что, по их мнению, все можно узнать в интернете. Часто (23 %) вопросы здоровья женщины обсуждают с подругами или мамой (18 %) или консультируются со своим фармацевтом (15 %).

Руководитель службы гинекологии VCA, гинеколог и специалист по родам Карлина Элксне, комментируя результаты опроса, подчеркивает обозначившуюся позитивную тенденцию - у женщин есть свой гинеколог.

"Это показывает, что сегодня, благодаря тому, что общество стало более образованным и информация более доступна, здоровье женщины больше не является темой, которую в свое время стеснялись обсуждать публично. Также не секрет, что интернет сегодня является отличным инструментом, при правильном использовании которого мы можем получить информацию и о своем здоровье. Здесь надо помнить, что важен источник информации: если ее подготовил врач - можем доверять, однако если есть какие-либо жалобы на здоровье, обязательно надо идти к специалисту", - подчеркивает Карлина Элксне.

Опрос проводило VCA в сотрудничестве с родительской организацией Mammamuntetiem.lv, и в нем приняли участие почти 600 респондентов разного возраста.