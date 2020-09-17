Из Венеции в Ригу: Мик Джаггер в изысканном эротическом триллере о любви к искусству и не только

Этот вызывающе чувственный нео-нуар, помимо интригующего названия и захватывающего сюжета, имеет впечатляющий актерский состав: Клас Банг ("Квадрат", "Дракула" ), Элизабет Дебики ("Довод", "Агенты А.Н.К.Л", "Великий Гэтсби"), а так же солист The Rolling Stones Мик Джаггер и двукратный обладатель "Золотого Глобуса" Дональд Сазерленд.

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"Никогда не позволяйте дорогим вещам скрывать свою ценность", - эта фраза, произнесенная коварным торговцем произведениями искусства, становится неофициальной темой этого соблазнительного триллера о субъективном отношении к искусству.

Снятый в роскошных особняках на озере Комо, в окружении оригинальных полотен выдающихся мастеров и антикварной мебели, привезенной из музеев, фильм будет интересен не только любителям живописи или поклонникам популярных звезд.

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Фильм не дает зрителю заскучать, подкидывая очередные сюжетные повороты.

То, что на первый взгляд кажется случайностью или шуткой, на наших глазах превращается в зловещую игру, где в смертельной схватке сцепились тщеславие и искусство, преступные амбиции и нереализованный талант.

ФОТО: Пресс-фото

Режиссер Джузеппе Капотонди, использует неожиданные приемы в попытке исследовать вопросы, волнующие всех нас: что можно считать искусством и кто они, те люди, навязывающие нам свое мнение, зарабатывающие на жизнь творческой энергией художников:

"Что это за цвет такой? Оранжевый смог или что? Кто всучил вам эту ересь на распродаже?".

Фильм Джузеппе Капотонди "Жженная оранжевая ересь" (The Burnt Orange Heresy) будет показан только 11 октября в кинотеатре Splendid palace.

ФОТО: Пресс-фото