Ким Кардашьян, Кэти Перри, Ди Каприо и другие звезды объявили бойкот соцсетям ради борьбы с хейтом

Они выступили в поддержку кампании против хейта #StopHateForProfit.

Ким Кардашьян объяснила фолловерам, что не может сидеть сложа руки и молчать. Популярные платформы продолжают распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию. Это напрямую влияет на на предвыборную гонку в США и подрывает демократию. Ее мнение поддержала и певица Кэти Перри.

"Facebook игнорирует проявления ненависти и дезинформацию на своем сайте. Это не является "функциональной ошибкой". Это взвешенное решение, цель которого - пожертвовать людьми и демократией в угоду прибыли", - цитирует актрису Дженнифер Лоуренс BBC.

Актер Марк Руффало также считает, что Facebook не желает пресечь расизм.

Кампания с хэштегом #StopHateForProfit (пер. - "Хватит получать прибыль от распространения ненависти") запущена американской организацией по защите гражданских прав. Они призвали всех неравнодушных присоединиться к протесту и не использовать социальные сети 16 сентября.

Напомним, что в июне 2020 года Facebook начал отмечать потенциально опасные или дезинформирующие публикации. Создатель соцсети Марк Цукерберг пообещал не пропускать рекламу, в которой говорится, что люди определенных рас, этнической принадлежности, страны рождения, религиозной принадлежности, класса, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса могут представлять угрозу.