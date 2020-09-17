Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Ким Кардашьян, Кэти Перри, Ди Каприо и другие звезды объявили бойкот соцсетям ради борьбы с хейтом

Ким Кардашьян

ФОТО: https://www.instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян, Леонардо ДиКаприо, Кэти Перри, Дженнифер Лоуренс, Саша Барон Коэн, Марк Руффало, Наоми Кэмпбелл и многие другие звезды на сутки отказались от использования своих соцсетей. Об этом сообщает CNN.

Они выступили в поддержку кампании против хейта #StopHateForProfit. 

Ким Кардашьян объяснила фолловерам, что не может сидеть сложа руки и молчать. Популярные платформы продолжают распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию. Это напрямую влияет на на предвыборную гонку в США и подрывает демократию. Ее мнение поддержала и певица Кэти Перри. 

"Facebook игнорирует проявления ненависти и дезинформацию на своем сайте. Это не является "функциональной ошибкой". Это взвешенное решение, цель которого - пожертвовать людьми и демократией в угоду прибыли", - цитирует актрису Дженнифер Лоуренс BBC. 

Актер Марк Руффало также считает, что Facebook не желает пресечь расизм. 

Кампания с хэштегом #StopHateForProfit (пер. - "Хватит получать прибыль от распространения ненависти") запущена американской организацией по защите гражданских прав. Они призвали всех неравнодушных присоединиться к протесту и не использовать социальные сети 16 сентября.

Напомним, что в июне 2020 года Facebook начал отмечать потенциально опасные или дезинформирующие публикации. Создатель соцсети Марк Цукерберг пообещал не пропускать рекламу, в которой говорится, что люди определенных рас, этнической принадлежности, страны рождения, религиозной принадлежности, класса, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса могут представлять угрозу.

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