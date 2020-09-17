Рижские школьники на удаленке будут получать продовольственные пакеты

Временная администрация Рижской думы постановила сегодня покрывать расходы на питание тех школьников, которые учатся удаленно, раздавая им продовольственные пакеты, сообщает LETA.
Заниматься комплектацией и доставкой пакетов будут школы совместно с предприятиями, оказывающими в школах услуги общепита.
Стоимость содержимого пакетов не должна превышать стоимость школьного обеда - 1,42 евро.
Из бюджета самоуправления будут покрываться дополнительные расходы на покупку дезинфицирующих средств и дополнительные затраты на рабочую силу, связанные с особыми мерами эпидемиологической безопасности при комплектации продовольственных пакетов.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!