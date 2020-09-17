Рижские школьники на удаленке будут получать продовольственные пакеты

Заниматься комплектацией и доставкой пакетов будут школы совместно с предприятиями, оказывающими в школах услуги общепита.

Стоимость содержимого пакетов не должна превышать стоимость школьного обеда - 1,42 евро.

Из бюджета самоуправления будут покрываться дополнительные расходы на покупку дезинфицирующих средств и дополнительные затраты на рабочую силу, связанные с особыми мерами эпидемиологической безопасности при комплектации продовольственных пакетов.