Чт, 17.09.2020
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  • Covid на "Кинотавре"? Спутник Екатерины Варнавы режиссер Молочников рассказал о болезни

Covid на "Кинотавре"? Спутник Екатерины Варнавы режиссер Молочников рассказал о болезни

Екатерина Варнава и Александр Молочников

ФОТО: https://www.instagram.com/biletik_vkino/

Российский режиссер Александр Молочников сообщил, что у него коронавирус. Из-за заболевания отложена премьера его спектакля "Бульба. Пир". Это подтвердил и худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов. 

"Бульба. Пир" - вольная фантазия по мотивам "Тараса Бульбы" Николая Гоголя. Спектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы, и девушки Хелены.

"Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на "Кинотавре".

Я вызвал врача и тест из Москвы. Тест был отрицательным... но вчера он оказался положительным", - сказал Молочников на видео, которым поделилась в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Напомним, что несколько дней назад на фестивале "Кинотавр" прошла премьера фильма 28-летнего Александра Молочникова "Скажи ей". СМИ заинтересовало то, что в Сочи режиссер приехал вместе с 35-летней Екатериной Варнавой.

Пара вместе позировала на красной ковровой дорожке. Журналисты решили, что тем самым они косвенно подтвердили свой роман.

Разговоры о том, что Екатерину и Александра связывают больше чем просто дружеские отношения, появились в прессе еще в июне этого года. Тогда актриса впервые заговорила о новом избраннике. Варнава дала интервью, в котором призналась, что после расставания с хореографом Константином Мякиньковым уже состоит в новых отношениях.

Кстати, Молочникову приписывали отношения с Таисией Вилковой, партнершей по картине "Чемпионы", и со Светланой Ходченковой. Но это так и осталось слухами. 

Свой первый фильм Александр Молочников представил на "Кинотавре" в 2017 году. Это была картина "Мифы" - своеобразная сатира на московское светское общество с Федором Бондарчуком, Сергеем Безруковым и другими звездами в роли самих себя. Она была холодно принята критиками и провалилась.

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