Пересчет голосов на трех избирательных участках не повлиял на состав Рижской думы

Добавление к подсчету голосов на внеочередных выборах в Рижскую думу бюллетеней из непроштампованных конвертов на трех избирательных участков не повлияло на предварительный состав новой думы, сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.
После добавления 661 ранее не учтенного голоса не изменилось ни распределение мандатов между партиями, ни депутатский состав.
Пересчет голосов ЦИК произвела на основании распоряжений Административного окружного суда.
Пересчет голосов проходил в четверг вечером в Доме конгрессов. Его организовала Рижская избирательная комиссия и провели избирательные комиссии 74-го, 97-го и 144-го избирательных участков.
Как сообщалось, после подсчета голосов на состоявшихся 29 августа выборах в Рижскую думу на трех участках были обнаружены ошибочно выданные избирателям конверты без печатей, которые были признаны недействительными. Некоторые из участвовавших в выборах партий в связи с этим оспорили их итоги.
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