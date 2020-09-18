Пт, 18.09.2020
Я понял, что свой русский язык надо пробовать доносить в России. Попытаться с нуля там. Приехал с одним чемоданом в Москву. У меня в принципе там был один знакомый всего. Это был Баста. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Актрису Яну Троянову оштрафовали за пикет в поддержку Навального

Яна Троянова

ФОТО: скриншот видео

Российскую актрису Яну Троянову оштрафовали за пикет в поддержку Алексея Навального. Об этом пишет Lenta.ru со сылкой на "ОВД-Инфо".

СМИ сообщили, что Троянову признали виновной в нарушении правил участия в публичных мероприятиях (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Тверской районный суд Москвы оштрафовал актрису на 10 тысяч рублей (около 112 евро).

Напомним, 21 августа в Москве во время акции в поддержку политика Алексея Навального задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову. Они были на Красной площади с плакатом "Путин, отпусти Навального". Женщины выступали за то, чтобы выпустить политика на лечение за границу. 

"Сегодня я поступила бы так же. Когда речь идет об убийстве человека, я была вынуждена преступить закон", - пояснила актриса.

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Супруг Трояновой, режиссер Василий Сигарев, утверждал, что женщины были доставлены в ОВД "Китай-город". Он также подчеркнул, что Вилкова беременна и у нее "отошли воды, видимо, по дороге в ОВД". Тогда Ирину Вилкову увезли на "скорой помощи", у нее действительно отошли воды. Позднее Троянова сообщила "МБХ Медиа", что на нее составили протокол за участие в несанкционированной акции. 

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