Актрису Яну Троянову оштрафовали за пикет в поддержку Навального

СМИ сообщили, что Троянову признали виновной в нарушении правил участия в публичных мероприятиях (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Тверской районный суд Москвы оштрафовал актрису на 10 тысяч рублей (около 112 евро).

Напомним, 21 августа в Москве во время акции в поддержку политика Алексея Навального задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову. Они были на Красной площади с плакатом "Путин, отпусти Навального". Женщины выступали за то, чтобы выпустить политика на лечение за границу.

"Сегодня я поступила бы так же. Когда речь идет об убийстве человека, я была вынуждена преступить закон", - пояснила актриса.

Супруг Трояновой, режиссер Василий Сигарев, утверждал, что женщины были доставлены в ОВД "Китай-город". Он также подчеркнул, что Вилкова беременна и у нее "отошли воды, видимо, по дороге в ОВД". Тогда Ирину Вилкову увезли на "скорой помощи", у нее действительно отошли воды. Позднее Троянова сообщила "МБХ Медиа", что на нее составили протокол за участие в несанкционированной акции.