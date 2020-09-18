ЦИК в пятницу планирует утвердить пересмотренные результаты выборов в Рижскую думу

Заседание комиссии состоится в 15 часов в Рижском Доме конгрессов. В нем примут участие и представители СМИ.

Как сообщалось, добавленные к подсчету голосов на внеочередных выборах в Рижскую думу бюллетени из непроштампованных конвертов на трех избирательных участках не повлияли на предварительный состав новой думы.

После добавления 661 ранее не учтенного голоса не изменилось ни распределение мандатов между партиями, ни депутатский состав.

Пересчет голосов ЦИК произвела на основании распоряжений Административного окружного суда.