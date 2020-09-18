Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

ЦИК в пятницу планирует утвердить пересмотренные результаты выборов в Рижскую думу

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

После состоявшегося в понедельник пересчета голосов на трех избирательных участках Рижская городская избирательная комиссия планирует в пятницу утвердить результаты внеочередных выборов в Рижскую думу, рассказал руководитель комиссии Юрис Кокин. 

Заседание комиссии состоится в 15 часов в Рижском Доме конгрессов. В нем примут участие и представители СМИ. 

Как сообщалось, добавленные к подсчету голосов на внеочередных выборах в Рижскую думу бюллетени из непроштампованных конвертов на трех избирательных участках не повлияли на предварительный состав новой думы.

После добавления 661 ранее не учтенного голоса не изменилось ни распределение мандатов между партиями, ни депутатский состав.

Пересчет голосов ЦИК произвела на основании распоряжений Административного окружного суда.

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