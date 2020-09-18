ЦИК в пятницу планирует утвердить пересмотренные результаты выборов в Рижскую думу

После состоявшегося в понедельник пересчета голосов на трех избирательных участках Рижская городская избирательная комиссия планирует в пятницу утвердить результаты внеочередных выборов в Рижскую думу, рассказал руководитель комиссии Юрис Кокин.
Заседание комиссии состоится в 15 часов в Рижском Доме конгрессов. В нем примут участие и представители СМИ.
Как сообщалось, добавленные к подсчету голосов на внеочередных выборах в Рижскую думу бюллетени из непроштампованных конвертов на трех избирательных участках не повлияли на предварительный состав новой думы.
Пересчет голосов ЦИК произвела на основании распоряжений Административного окружного суда.
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