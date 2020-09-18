В Латвии проводится уникальное эпидемиологическое исследование рисков рака груди

В исследовании используется цифровая платформа, которая не только помогает обрабатывать данные исследования, но также предоставляет женщинам обширную и персонализированную информацию о рисках рака груди. Планируется, что в исследование будут включены 2000 женщин.

Цель исследования - оценить, сколько латвийских женщин подвержены повышенному риску рака груди и какие факторы риска чаще всего на это влияют. Исследователи также хотят выяснить, как осведомленность о факторах риска меняет отношение населения к этому заболеванию и мерам скрининга, которые в Латвии находятся на низком уровне в течение нескольких лет, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Исследователей также интересуют возможность по вовлечения женщин в раннюю диагностику и профилактику заболевания, используя Skrinings.lv. Это одна из первых попыток в Латвии привлечь общественность к инициативе медицинских исследований с помощью цифровой платформы.

"Рак груди - это заболевание, от которого, по статистике, страдает каждая восьмая женщина, и которое входит в число наиболее часто диагностируемых злокачественных новообразований в Латвии. Как и в случае с другими онкологическими заболеваниями, ранняя диагностика и профилактика рака груди являются ключевыми инструментами в борьбе с с заболеванием. Научная коммуникация, включая активное участие общества в исследовательской деятельности, является важным фактором как в борьбе с болезнью, так и в стремлении к более эффективным исследованиям. Предоставляя динамичную цифровую среду, в которой женщины получают персонализированную информацию о рисках заболевания, рекомендации по снижению рисков и возможностях, связанных с исследовательскими проектами, связанными с раком груди, платформа Skrinings.lv привлекает внимание проведению виртуальных исследований, соединяя общественность с исследовательскими группами, тем самым способствуя совместной борьбе в изучении болезни", - говорит Эмиль Сюндюков, исследователь Латвийского университета, один из основателей платформы Skrinings.lv.