В Латвии проводится уникальное эпидемиологическое исследование рисков рака груди

С помощью цифровой платформы по вовлечению общественности в исследования рака груди Skrinings.lv, разработанной латвийскими специалистами в области медицины и технологий, исследователи факультета медицины и компьютерных наук Латвийского университета начали уникальное эпидемиологическое исследование рисков рака груди, с целью повышения культуры профилактики среди латвийских женщин.
В исследовании используется цифровая платформа, которая не только помогает обрабатывать данные исследования, но также предоставляет женщинам обширную и персонализированную информацию о рисках рака груди. Планируется, что в исследование будут включены 2000 женщин.
Цель исследования - оценить, сколько латвийских женщин подвержены повышенному риску рака груди и какие факторы риска чаще всего на это влияют. Исследователи также хотят выяснить, как осведомленность о факторах риска меняет отношение населения к этому заболеванию и мерам скрининга, которые в Латвии находятся на низком уровне в течение нескольких лет, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Исследователей также интересуют возможность по вовлечения женщин в раннюю диагностику и профилактику заболевания, используя Skrinings.lv. Это одна из первых попыток в Латвии привлечь общественность к инициативе медицинских исследований с помощью цифровой платформы.
"Рак груди - это заболевание, от которого, по статистике, страдает каждая восьмая женщина, и которое входит в число наиболее часто диагностируемых злокачественных новообразований в Латвии. Как и в случае с другими онкологическими заболеваниями, ранняя диагностика и профилактика рака груди являются ключевыми инструментами в борьбе с с заболеванием. Научная коммуникация, включая активное участие общества в исследовательской деятельности, является важным фактором как в борьбе с болезнью, так и в стремлении к более эффективным исследованиям. Предоставляя динамичную цифровую среду, в которой женщины получают персонализированную информацию о рисках заболевания, рекомендации по снижению рисков и возможностях, связанных с исследовательскими проектами, связанными с раком груди, платформа Skrinings.lv привлекает внимание проведению виртуальных исследований, соединяя общественность с исследовательскими группами, тем самым способствуя совместной борьбе в изучении болезни", - говорит Эмиль Сюндюков, исследователь Латвийского университета, один из основателей платформы Skrinings.lv.
"В Латвии только около 35% женщин, получивших приглашение на маммографию, участвуют в обследовании. Это очень небольшой процент по сравнению с другими европейскими странами, где до 90% женщин этого возраста проходят маммографию. Одна из причин, по которой женщины в Латвии не участвуют в скрининге, заключается в том, что население недостаточно информировано о риске рака груди и возможностях лечения этого типа рака, если злокачественное новообразование обнаружено на ранней стадии, соответственно о необходимости скрининга. Кроме того, в Латвии практически невозможно провести эпидемиологические исследования на основании данных регистра рака груди. Это связано с недостаточной информацией о женщинах, выполняющих маммографию, и значительным недостатком информации о женщинах, которые предпочитают не выполнять маммографию. Также недостаточно информации о женщинах моложе официального возраста, при котором требуется маммография. Без эпидемиологических исследований невозможно определить факторы риска рака груди у населения Латвии, поэтому невозможно адаптировать меры профилактики специально для латвийских женщин. Платформа Skrinings.lv позволит женщине определить собственные риски, предоставив основу для размышлений о прохождении маммографического исследования, и повысив эффективность профилактических мер. В то же время платформа предоставит информацию исследователям и позволит им лучше определять риски рака груди, характерные для латвийских женщин", - признает Лилиана Цивьяне, ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета.
"Современные ИТ-технологии предлагают широкий спектр возможностей для определения состояния здоровья человека, и это исследование является первым шагом к тому, чтобы в будущем в полной мере использовать уже известные статистические методы и методы искусственного интеллекта. Чем больше людей участвует в исследовании, тем больше база данных и точнее статистика. С помощью искусственного интеллекта, такого как нейронные сети и глубокое машинное обучение, субъект может немедленно получить оценку своего состояния в режиме реального времени, то есть, где и какие отклонения от нормы, а дополнительные исследования могут предоставить точные рекомендации для дальнейших действий. Для людей из разных регионов эта «норма» может быть разной, поэтому важно сравнивать данные населения Латвии с данными большого количества других жителей Латвии. Каждый, кто участвует в таких исследованиях и тестах, не только контролирует свое здоровье, но и помогает другим людям контролировать его. Через некоторое время система будет давать еще более точные выводы, потому что каждый человек фактически получит помощь от других лиц, вовлеченных в процесс", - подчеркивает профессор Гунтис Арницанс, декан факультета компьютерных наук Латвийского университета.
В исследовании используется инновационный подход - цифровой инструмент, способный анализировать различные факторы образа жизни, генетические и другие факторы в режиме реального времени и предлагать персонализированный обзор рисков и рекомендации по их снижению. Особое внимание уделяется вопросу конфиденциальности: платформа ориентирована на пользователя и позволяет каждой женщине самостоятельно управлять использованием данных и призывает к исследовательским инициативам.
Исследователи призывают всех латвийских женщин принять участие в этой инициативе и способствовать укреплению культуры профилактической медицины в Латвии, чтобы вместе бороться с раком груди. Все заинтересованные лица могут сделать это, посетив сайт Skrinings.lv.
Skrinings.lv
Платформа была разработана cтартапом в области медицинских технологий Longenesis, в сотрудничестве с преподавателями и студентами факультета компьютерных наук и медицинского факультета Латвийского университета, а также лабораторией медицинских технологий LU DF LAB.
Платформа предоставляет информацию из более чем 150 научных статей и исследований в одном месте, сочетая в себе самые успешные в мире подходы к выявлению факторов риска рака груди. Путем анализа фенотипических (образ жизни, диета и т. д.), генотипических факторов и других результатов, каждому пользователю предоставляется персонализированная и легкая для понимания информация с пошаговыми инструкциями по участию в программе скрининга, рекомендациями по снижению риска и самоконтролю, а также предоставили возможность провести диагностический тест на врожденную мутацию.
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