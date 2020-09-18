Кокинс: пересмотренные результаты выборов подтверждают, что ошибки не были преднамеренными

Пересмотренные на трех участках результаты выборов в Рижскую думу подтверждают, что допущенные на участках ошибки не были преднамеренными, заявил на Латвийском радио руководитель Рижской избирательной комиссии Юрис Кокинс.
Как стало известно в четверг вечером, после пересчета голосов на трех избирательных участках и добавления 661 ранее не учтенного голоса не изменилось ни распределение мандатов между партиями, ни депутатский состав Рижской думы.
Кокинс готов к тому, что его ответственность за ошибки будет оценена, но, по его словам, некоторые ошибки были "объективно запрограммированы", так как политики стремительно вносили изменения в нормативные акты, регулирующие выборы.
Он сообщил также, что дата первого заседания Рижской думы нового созыва пока не определена, так как нужно технически подготовиться.
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