"Рига" не без труда обыграла клуб из Сан-Марино. Через неделю игра против "Селтика" из Глазго

Футбольный клуб "Рига" на стадионе "Сконто" одержал победу над сан-маринской командой "Тре Фиори" и вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Напомним, игра между "Ригой" и "Тре Фиори" должна был состояться в четверг, 17 сентября, но из-за сильного ветра и проблем с освещением команды не смогли доиграть матч. По соображениям безопасности было принято решение доиграть матч утром в пятницу.
Игра на стадионе "Сконто" началась в 10 утра с 26-й минуты. Оставшееся до перерыва время активнее провела "Рига", которая создала больше моментов и заработала несколько неплохих стандартов. К сожалению, ни одна из этих возможностей не была реализована.
В начале второго тайма "Рига" вновь была активнее и это принесло свои плоды - вблизи штрафной гостей были нарушены правила на Джордане Нкололо и "Рига" заработала штрафной удар, который чётко исполнил Педриньо.
В оставшееся время были возможности и у "Тре Фиори" - в одном из эпизодов гости могли заработать пенальти, но судья "пожалел" хозяев. "Рига" также могла удвоить преимущество в счёте, но удар Нкололо на 82-й минуте пришёлся в штангу.
Таким образом, "Рига" остаётся единственной латвийской командой, которая продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. В четверг днём "Вентспилс" на своём поле потерпел разгромное поражение от норвежского "Русенборга" со счётом 1:5 и выбыл из еврокубков.
В третьем отборочном раунде "Риге" предстоит встреча с титулованным шотландским "Селтиком". Игра пройдёт 24 сентября на стадионе "Сконто" без участия зрителей.
Напомним, победитель противостояния определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.
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