"Рига" не без труда обыграла клуб из Сан-Марино. Через неделю игра против "Селтика" из Глазго

Матч завершился победой рижан со счётом 1:0.

Напомним, игра между "Ригой" и "Тре Фиори" должна был состояться в четверг, 17 сентября, но из-за сильного ветра и проблем с освещением команды не смогли доиграть матч. По соображениям безопасности было принято решение доиграть матч утром в пятницу.

Игра на стадионе "Сконто" началась в 10 утра с 26-й минуты. Оставшееся до перерыва время активнее провела "Рига", которая создала больше моментов и заработала несколько неплохих стандартов. К сожалению, ни одна из этих возможностей не была реализована.

В начале второго тайма "Рига" вновь была активнее и это принесло свои плоды - вблизи штрафной гостей были нарушены правила на Джордане Нкололо и "Рига" заработала штрафной удар, который чётко исполнил Педриньо.

В оставшееся время были возможности и у "Тре Фиори" - в одном из эпизодов гости могли заработать пенальти, но судья "пожалел" хозяев. "Рига" также могла удвоить преимущество в счёте, но удар Нкололо на 82-й минуте пришёлся в штангу.

Таким образом, "Рига" остаётся единственной латвийской командой, которая продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. В четверг днём "Вентспилс" на своём поле потерпел разгромное поражение от норвежского "Русенборга" со счётом 1:5 и выбыл из еврокубков.

В третьем отборочном раунде "Риге" предстоит встреча с титулованным шотландским "Селтиком". Игра пройдёт 24 сентября на стадионе "Сконто" без участия зрителей.

Напомним, победитель противостояния определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.