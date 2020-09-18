Киркоров, Басков и другие российские артисты выпустили клип в поддержку Лукашенко

Клип был опубликован на YouTube-канале белорусской группы "Аура". Его невозможно комментировать. Также отключены лайки и дизлайки. Видео набрало уже более 125 тысяч просмотров. Кроме исполнителей, в клипе показывают пейзажи и православные церкви.

"Здесь мое небо, мой дом, мое сердце,

Здесь все родное и близкое с детства.

Я люблю всей душою землю свою.

Здесь мы живем, будут жить наши дети

В мире, любви и согласии - вместе", - поется в припеве.

Завершает эти строки цитата Лукашенко: "Просто знай - любимую не отдают!".

Напомним, что фразу "любимую не отдают" Лукашенко произнес 4 августа, незадолго до выборов президента Беларуси. Именно так он закончил свое ежегодное послание народу и парламенту республики.

"За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают", - цитирует его портал Tut.by.

Представители Буйнова заявили, что не знали, что в данной композиции используется цитата Лукашенко. Это было просто предложение о записи песни. Пресс-секретарь Киркорова также сообщила что это было престо предложение и нет никакой связи с поддержкой Лукашенко.

Напомним, 8 августа, накануне президентских выборов должен был проти концерт в поддержку Лукашенко, на котором должны были выступить многие российские звезды, но их подписчики призвали артистов этого не делать. В итоге от выступлений отказались Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, группа Rasa, "Кар-Мэн", Джаро и Ханза, Юлианна Караулова и Мэвл, а также американские рэперы Tyga и Saint Jhn.

17 сентября Николай Басков не прислушался к просьбам поклонников и выступил в Минске. Это вызвало возмущение в соцсетях.

Видео: Артисты за мир - Любимую не отдают