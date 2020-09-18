Новая Рижская дума впервые соберется не раньше октября

Как ранее сообщил руководитель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс, после утверждения результатов выборов Рижской думы их еще необходимо объявить в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Установленный законом срок, когда может быть созвано первое заседание думы, должен отсчитываться со следующего дня после опубликования результатов в издании.

В пятницу Рижская избирательная комиссия в 15.00 планирует утвердить результаты выборов, а в Latvijas Vēstnesis они могут быть опубликованы в начале следующей недели - 21 или 22 сентября.

Согласно установленным законом срокам, в зависимости от даты публикации в Latvijas Vēstnesis первое заседание может состояться в период со 2 до 11 октября или с 3 до 12 октября.

Согласно закону, председатель городской избирательной комиссии созывает депутатов на первое заседание не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после объявления результатов выборов.