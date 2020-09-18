Пт, 18.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Новая Рижская дума впервые соберется не раньше октября

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Первое заседание новой Рижской думы может состояться не раньше октября.

Как ранее сообщил руководитель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс, после утверждения результатов выборов Рижской думы их еще необходимо объявить в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Установленный законом срок, когда может быть созвано первое заседание думы, должен отсчитываться со следующего дня после опубликования результатов в издании.

В пятницу Рижская избирательная комиссия в 15.00 планирует утвердить результаты выборов, а в Latvijas Vēstnesis они могут быть опубликованы в начале следующей недели - 21 или 22 сентября.

Согласно установленным законом срокам, в зависимости от даты публикации в Latvijas Vēstnesis первое заседание может состояться в период со 2 до 11 октября или с 3 до 12 октября.

Согласно закону, председатель городской избирательной комиссии созывает депутатов на первое заседание не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после объявления результатов выборов.

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