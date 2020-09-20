Maiņa: каким получилось возвращение латвийского кино после пандемии? Рецензия

Рижский таксист Марек работает по ночам, чтобы содержать сына. Однажды из салона его машины пропадают деньги, которые тот должен начальнику за разбитую машину. Теперь, чтобы за одну ночь собрать хотя бы половину нужной суммы, Марек пускается в дерзкую одиссею по ночной Риге, нацелившись на самые лакомые для таксиста места - столичный аэропорт и гостиницы. Своими безрассудными действиями он все сильнее нарушает зыбкое равновесие между конкурирующими таксомоторными фирмами…

Фигура городского таксиста (ямщика, кэбмена и т. д.) в мировой культуре нередко представляется как некто загадочный, познавший все дороги мира, возвышающийся над привычной нам недостойной суетой. Экранный Марек, впрочем, совсем не такой - он - изредка сентиментальный и мягкосердечный, но куда более суетливый, чем окружающие, - с собой приносит один только хаос, чем подвергает опасности людей вокруг себя. Кажется, без хладнокровия в этом бизнесе не выжить?

ФОТО: Пресс-фото

Несомненно, да. Мир, в котором обитает Марек, суров, утыкан голыми деревьями и накрыт свинцовым балтийским небом (ощущение, что осень в нем не прекратится никогда). Женского прикосновения в нем не чувствуется и подавно - немногочисленные дамы в сюжете исполняют исключительно эпизодические и третьеплановые роли.

"В Риге полно всяких идиотов", - говорит непутевому таксисту один из самых колоритных персонажей истории. Разумных людей в этой реальности действительно практически нет.

Как бы то ни было, вселенная "Смены" смотрится очень цельно - этот мир, словно законсервированный со времен 90-х и до сих пор существующий параллельно привычной нам рижской реальности, идеально герметичен, убедителен и не вызывает никаких вопросов. Что, если честно, довольно тревожно, так как, по словам создателей "Смены", сценарий фильма основан на рассказах простых таксистов, а до недавнего времени около 80% латвийского таксомоторного бизнеса работало полулегально.

Мареку, как и его коллегам, воспринимать эту реальность куда удобнее из замкнутого пространства собственной машины. Оно и понятно - микрокосмос комфортного автомобильного салона с мерным покачиванием и успокаивающим пощелкиванием поворотника куда привлекательнее враждебной действительности снаружи. Этим

фильм Калвиньша напоминает своеобразный нео-вестерн, где верных лошадей заменили ничуть не менее верные автомобили

- седаны, внедорожники, фургоны и т. д. Железные кони здесь - полноправные герои повествования, даже камера покидает салон автомобиля только при крайней необходимости. И, хоть режиссер и называет свою работу оммажем столице, городские пейзажи мы вместе с героями созерцаем исключительно через автомобильные стекла.