Пт, 18.09.2020
Для того, чтобы коллаборировать с артистами, с ними нужно дружить, появляться в общей тусовке, в медийной тусовке, раскачивать еще больше свое имя. Без этого невозможно, или ценник падает. Чем больше имя, тем больше ценник. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Скончался автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

ФОТО: https://www.facebook.com/MayorKarinWilson/

В возрасте 77 лет скончался американский романист и документалист Уинстон Грум. Он наиболее известен как автор книги "Форрест Гамп". О его смерти сообщил мэр города Фэрхоп (штат Алабама) Кэрин Уилсон.

"С глубокой печалью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора", - цитирует Уилсона "Медуза".

Роман "Форрест Гамп" был опубликован в 1986 году. Популярность книга приобрела после выхода одноименного фильма Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли. Картина получила шесть премий "Оскар" и множества других наград. У книги есть также продолжение "Гамп и компания".

Видео: Трелейр фильма "Форрест Гамп"

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