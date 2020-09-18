Скончался автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

В возрасте 77 лет скончался американский романист и документалист Уинстон Грум. Он наиболее известен как автор книги "Форрест Гамп". О его смерти сообщил мэр города Фэрхоп (штат Алабама) Кэрин Уилсон.
Роман "Форрест Гамп" был опубликован в 1986 году. Популярность книга приобрела после выхода одноименного фильма Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли. Картина получила шесть премий "Оскар" и множества других наград. У книги есть также продолжение "Гамп и компания".
Видео: Трелейр фильма "Форрест Гамп"
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!