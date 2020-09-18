Скончался автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

"С глубокой печалью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора", - цитирует Уилсона "Медуза".

Роман "Форрест Гамп" был опубликован в 1986 году. Популярность книга приобрела после выхода одноименного фильма Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли. Картина получила шесть премий "Оскар" и множества других наград. У книги есть также продолжение "Гамп и компания".