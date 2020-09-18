Пт, 18.09.2020
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Официально! Результаты досрочных выборов в Рижскую думу окончательно утверждены

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижская городская избирательная комиссия сегодня, 18 сентября, утвердила результаты досрочных выборов в Рижскую думу после того, как в четверг к ним были добавлены ранее признанные недействительными голоса с трех избирательных участков.

Выборы прошли 29 августа, но после того, как стало известно о том, что на трех участках обнаружены непроштампованные конверты с бюллетенями для голосования, четыре партии оспорили результаты выборов.

В четверг в Доме конгрессов Рижская избирательная комиссия и избирательные комиссии 74-го, 97-го и 144-го избирательных участков провели пересчет голосов. Добавление не учтенных голосов на трех избирательных участках не повлияло на предварительный состав новой думы, сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.

После добавления 661 ранее не учтенного голоса не изменилось ни распределение мандатов между партиями, ни депутатский состав.

В Рижскую думу прошли семь политических сил. Победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получил 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, Visu Latvijai - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.

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