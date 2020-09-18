Официально! Результаты досрочных выборов в Рижскую думу окончательно утверждены

Рижская городская избирательная комиссия сегодня, 18 сентября, утвердила результаты досрочных выборов в Рижскую думу после того, как в четверг к ним были добавлены ранее признанные недействительными голоса с трех избирательных участков.
Выборы прошли 29 августа, но после того, как стало известно о том, что на трех участках обнаружены непроштампованные конверты с бюллетенями для голосования, четыре партии оспорили результаты выборов.
В четверг в Доме конгрессов Рижская избирательная комиссия и избирательные комиссии 74-го, 97-го и 144-го избирательных участков провели пересчет голосов. Добавление не учтенных голосов на трех избирательных участках не повлияло на предварительный состав новой думы, сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.
В Рижскую думу прошли семь политических сил. Победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получил 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, Visu Latvijai - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.
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